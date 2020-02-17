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محافظ بورسعيد يلتقى وزير الإسكان لبحث المشروعات المقامة على المحافظة

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:19 م
محافظ بورسعيد يلتقى وزير الإسكان لبحث المشروعات المقامة على المحافظة محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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إلتقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق  بمقر الوزارة ،وبحضور قيادات من الجانبين حيث تم استعراض خطوات العمل التنفيذي فى مشروعات الاسكان القائمة بالمحافظة، التى عرضها المحافظ ووجهه النظر ،حول تخطي  بعض العقبات الفنية التى تظهر أثناء التنفيذ .

كما عرض محافظ بورسعيد الخطط والمشاريع المستقبلية، بمختلف المجالات بما تمثله بورسعيد من أهمية، كقاطره للاقتصاد القومي المصري، وتضمن اللقاء سبل الحفاظ على التراث المعماري والمبانى التراثية ببورسعيد ،والتى تحتل المرتبة الثالثة علي مستوى الجمهورية فى عدد المباني التراثية القائمة بها.

 وأبدي الوزير ترحيبه بالمساهمة فى دعم المشروعات العمرانية ومشروعات البنيه التحتية، التى تحافظ على ما وصلت اليه بورسعيد من مستوى متميز بين المحافظات إلى جانب دعم خطط المحافظة، للاحتفاظ بعدم وجود عشوائيات بها ،كما تم مناقشة دفع العمل فى مشروعات المرافق العام والخاصة بمشروع الاسكان الاجتماعي فى المرحلة الثالثة منه والجاري العمل بها .

كما ناقش محافظ بورسعيد مع وزير الاسكان تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمحافظة بورسعيد بما يتفق مع تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها المختلفة، وذلك بحضور عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ودكتور أشرف المقدم، أستاذ العمارة بكلية الهندسة في بورسعيد، والمهندس السيد خلف، مستشار المحافظ، المهندس عماد البرشة، وكيل مديرية الاسكان، والمهندس رحاب البطوط، مدير التخطيط العمراني.

وفى سياق آخر قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بزيارة  الانبا تادرس  مطران بورسعيد  تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة ببورسعيد ودور الكنيسة في حملات التوعية والتثقيف للشباب في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن للتصدي للشائعات ومروجي فتن حروب الجيل الرابع

واكد المحافظ على أهمية دور المساجد والكنائس فى مهمة التوعية بكافة متطلبات بناء الفرد والمجتمع بالمحافظة، والمساهمة فى زيادة وعى المواطن بجميع قضايا الوطن، سعيا للحفاظ على مقدراته وسلامة أمنه القومى.

 


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