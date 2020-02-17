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خلال لقاء لجنة النقل بالبرلمان..

محافظ أسوان: إنشاء ميناء نهرى لنقل الخامات المحجرية لتصنيعها بالقاهرة.. صور

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:54 م
محافظ أسوان: إنشاء ميناء نهرى لنقل الخامات المحجرية لتصنيعها بالقاهرة.. صور محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن وجود خطة طموحة لاستغلال النقل النهرى فى نقل الخامات المحجرية بعد تصنيعها وتقطيعها من خلال الصنادل النهرية حيث تم وضع دراسة متكاملة تشمل ميناء نهرى فى أسوان وأخر فى القاهرة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهرى.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، ضمن زيارتها لمحافظة أسوان برئاسة هشام عبد الواحد ، رئيس اللجنة  ،وبحضور لفيف من النواب أعضاء اللجنة وأيضاً الأعضاء من نواب أسوان، بالإضافة إلى مديرى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسوان، أن الهدف من إنشاء ميناء نهرى فى أسوان لنقل الكتل المحجرية، هو الحد من الحوادث المرورية ولمنع تهالك الطرق والبنية التحتية بها، فضلاً عن مساهمة ذلك فى الخطة الاستثمارية المستقبلية للمحافظة والتى منها إقامة عدة مصانع عملاقة بالمنطقة الصناعية القديمة فى العلاقى وأيضاً المنطقة الصناعية الفوسفاتية الجديدة بالسباعية شرق بمساحة 5115 فدان.

وطالب المحافظ، بضرورة مساندة أعضاء مجلس النواب من المحافظة لتذليل كافة العقبات والعراقيل التى تعطل تنفيذ بعض المشروعات الكبرى ومنها محور والكوبرى البديل لخزان أسوان بطول 4,5 كم والذى تصل تكلفته إلى 2 مليار جنية ومخطط إنهاؤه فى يونيو 2021، وأيضاً مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة للصرف الصحى والذى تصل تكلفته إلى 178 مليون جنية وجاهز للتشغيل الفورى.

واستعرض وفد لجنة النقل بالنواب، أهم المشكلات والتحديات التى تواجه قطاعات الطرق والنقل والكبارى والسكك الحديدية والنقل النهرى، بجانب التعرف على الرؤية المستقبلية وخطط التنمية بمحافظة أسوان فى مختلف القطاعات الخدمية وخاصة هذا القطاع الحيوى، علاوة على الإطلاع على الجهود التنفيذية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة كافة العقبات والتحديات التى تساهم فى الحد من معاناة المواطنين.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بجهود مجلس النواب وحرصه على رصد كافة مشكلات المجتمع المصرى بمختلف المحافظات من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدؤوبة للجانه المتخصصة فى كافة المجالات والتى تجوب جميع المحافظات بما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الدور الرقابى والتشريعى للمجلس لتحقيق وتلبية مطالب الشعب المصرى بالشكل المطلوب، مؤكداً على إيمانه بحق المواطن فى الحصول على كافة الخدمات وأن مطالبه مشروعه لخلق حياه كريمة له حيث تم عرض مطالب المحافظة على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وخاصة المتعلقة بإزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بعد تكرار وقوع العديد من الحوادث، وهو الذى لاقى إستجابة فورية أثناء قيام وزير النقل الفريق كامل الوزير بزيارة أسوان ليعلن عن بدء تنفيذ الإزدواج حتى محافظة الأقصر، ليتوازى ذلك مع تحديد توقيتات زمنية لحركة مرور النقل الثقيل من العاشرة مساءاً وحتى السادسة صباحاً.

 

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لجنة النقل بالبرلمان

مجلس النواب

اسوان

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