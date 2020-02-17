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فوائد الليمون فى الشتاء.. وقاية وعلاج وبشرة حلوة

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:00 ص
فوائد الليمون فى الشتاء.. وقاية وعلاج وبشرة حلوة الليمون-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"الليمون رقم واحد في فصل الشتاء"، حيث يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم تحميه من الفيروسات والأمراض لذلك ينصح بتناوله طوال فصل الشتاء وذلك للوقاية من الأمراض والعدوى، فضلاً عن ذلك له دور فعال في تعزيز صحة ونضارة البشرة.

وحسب ما ذكره موقع edisoninst  فإن هناك فوائد عديدة لليمون وهى

فوائد الليمون على صحة الجسم في فصل الشتاء


1:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والفيروسات والعدوى.

2:يساعد في تعزيز صحة الجسم وعلاج نزلات البرد والأنفلونزا كما أنه يحافظ على صحة الجهاز التنفسى.

3:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التي تعمل على الوقاية من الالتهابات والأمراض.

4:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

5:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

6:تناول الليمون يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحميه من الفيروسات والعدوى والالتهابات.

7:ينقى الكبد ويطرد السموم والفيروسات منه، كما انه يعمل على تعزيز صحته ووقايته من السرطان .

8:يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل ووقايتها من الالتهابات والألم.

9:نظرا لاحتواء الليمون على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تطرد الجراثيم والبكتيريا فهو يساعد على تعزيز صحة الاسنان والوقاية من التهابات اللثة.

10:يحتوى الليمون على البوتاسيوم الذى يعزز صحة الجهاز العصبى ويحميه من الامراض والمشاكل التي يتعرض لها.

11: يساعد الليمون على انقاص الوزن وذلك لاحتوائه على بعض الخصائص التي تعمل على حرق الدهون من الجسم.

 

فوائد الليمون على صحة البشرة

1: يعتبر الليمون من أفضل الطرق الطبيعية التي تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة.

2: ماسك الليمون يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة بها وذلك مع إضافة معلقة من العسل الأبيض .

3:يعتبر الليمون من الطرق الطبيعية التي تستخدم لتأخير عملية الشيخوخة مثل ظهور التجاعيد على البشرة.

4:يستخدم ماسك الليمون لإزالة الرؤوس السوداء على البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

5:يحتوى الليمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد في علاج حب الشباب والتخلص من التهابات البشرة.


الليمون

فوائد الليمون

تناول الليمون

الليمون للبشرة

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