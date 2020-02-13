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التجاعيد مشكلة تتعرض لها البشرة وعلاجها العمليات والكريمات

الخميس، 13 فبراير 2020 02:00 ص
التجاعيد مشكلة تتعرض لها البشرة وعلاجها العمليات والكريمات التجاعيد - أرشيفية
فاطمة ياسر

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التجاعيد تعد من أبرز علامات التقدم فى العمر، فكلما تقدمنا فى العمر يظهر على الوجه والبشرة العديد من الكسرات التي تعني الكبر والشيخوخة، وتظهر هذه العلامات بشكل واضح في الشمس، أو الإضاءة الواضحة، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أسبابها وطرق الوقاية منها، وفقا لموقع "healthfully".

 

 

وأكد التقرير، أن التجاعيد تعد من مظاهر التقدم فى العمر، والتى تعد من أبرز علامات الشيخوخة، وتظهر في الوجه أو القدمين أو اليدين أو العنق، وهى عبارة  عن خطوط أو شقوق  تظهر على الجلد، ونجد أن بعضها يكون سطحى والأخر عميقة وهى ما تظهر حول العين أو الفم.

 

عوامل الإصابة بالتجاعيد
 

وهناك العديد من العوامل التى تزيد من فرص الإصابة بالتجاعيد، ومنها:

 

- التعرض الكثير لأشعة الشمس، تعد من أبرز الأمور المسببة لزيادة فرص ظهور التجاعيد.

 

- التدخين يعد من أبرز الأسباب المؤدية لظهور التجاعيد فى البشرة، فدخول السموم في الجسم، يتسبب فى قلة إنتاج الكولاجين، وهذا يتسب في زيادة ظهور التجاعيد.

 

- التقدم فى العمر يعد من أبرز الأسباب المؤدية لظهور التجاعيد في البشرة، وذلك نتيجة لقلة مرونة الجلد، وأيضا ضعفه وقلة إفرازه للأشياء التى كان يقوم بإفرازها، وتصبح البشرة جافة ويزداد فرص الإصابة بظهور التجاعيد.

 

- العبوس والتحديق تعد من تعبيرات الوجه التي تتسبب في زيادة فرص ظهور التجاعيد بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة لعضلات الوجه التي تتأقلم على وضع معين لها، ومع مرور الوقت تفقد البشرة مرونتاها.  

- العامل الوراثي له دور كبير في زيادة ظهور تجاعيد البشرة، فكلما كانت العائلة لديها فرص إصابة بالتجاعيد زاد الأمر.

وأثبتت بعض الدراسات الطبية، أن الأشخاص أصحاب البشرة الغامقة والذين لديهم زيادة وزن، فرص تعرضهم لظهور التجاعيد أقل بكثير.

 

علاج التجاعيد
 

وقدم التقرير، أفضل طرق علاج التجاعيد وفقا لأحدث الدراسات الطبية، ومنها:

 

- الكريمات الموضعية الغنية ببعض الفيتامينات والعناصر التي تفتقدها البشرة،  كفيتامين أ وسي، فهذه العناصر تقلل ظهور التجاعيد بشكل ملحوظ، كما أنها تمد البشرة أيضا بالنضارة وتقلل فرص تعرضها للجفاف والكحة أو ما شابه ذلك.

- وهناك بعض الكريمات التي يطلق عليها مضادة للتجاعيد، وهي غنية بمضادات الأكسدة وبعض الأحماض المهمة لصحة البشرة، والتي تقل فرص ظهور التجاعيد، وتعمل علي زيادة مرونتها بشكل ملحوظ.

 

- نجد أنه فى بعض الأحيان تحتاج البشرة التي تعاني من التجاعيد للخضوع للعمليات الجراحية، كالحقن تحت الجلد والعمليات التي تعمل علي  شد الجلد المجهد نتيجة للتجاعيد، والليزر في بعض الأحيان.

 


التجاعيد

علامات التجاعيد

علاج التجاعيد

اسباب التجاعيد

افضل علاج للتجاعيد

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