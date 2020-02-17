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غدا لجنة المعارض تبحث تسهيل إجراءات الأجنحة المصرية فى السعودية وكينيا

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:44 م
غدا لجنة المعارض تبحث تسهيل إجراءات الأجنحة المصرية فى السعودية وكينيا نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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بعد نقل تبعية المعارض الخارجية من هيئة تنمية الصادرات إلى هيئة المعارض والمؤتمرات، وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، تجتمع اللجنة غدا الثلاثاء، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المعارض الخارجية في شهر مارس المقبل، والتي جرى تنسيقها وفى مراحلها النهائية.

وتبحث اللجنة تسهيل المشاركة المصرية في معرض "بيج 5 السعودية"، والمقام بالفترة من 8 إلى 11 مارس، والذى تشارك فيه مصر بجناح يضم 10 شركات من قطاع مواد البناء، والمدرج ضمن خطة المعارض المصرية الخارجية للنصف الثانى من العام المالى الجارى.

كما تناقش اللجنة الموقف التنفيذى للمعارض حتى 30 يونيو 2020، كما تبحث موقف معرض "تروباك المخصص لقطاع الطباعة والتغليف والذى يقام بالفترة من 17 الى 19 مارس فى كينيا بمشاركة 13 شركة.

ووجهت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع ، بتسهيل الاشتراك في المعارض ذات الجدوى الاقتصادية، وعدم تأخير أوراق المعارض التي تم التوافق عليها، ومدرجة ضمن خطة المعارض الخارجية، في إطار خطة زيادة الصادرات المصرية للخارج.

 وتدخلت الوزيرة نيفين جامع، لإنقاذ منظومة دعم الصادرات والمعارض الخارجية، وتمكنت من حل مشكلة تأخر مخصصات المعارض الخارجية للنصف الثاني من العام المالى الحالى، وحصلت في وقت سابق على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه، الأمر الذى لاقي استحسان المصدرين.

وكانت نيفين جامع، قررت إلغاء القرار الوزاري رقم 1465 لسنة 2017، بشأن منظومة المعارض الخارجية، كما كلفت بتشكيل لجنة تنسيقية بقرار وزاري يقترح أعضاؤها ومهامها رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على أن تضم في عضويتها رئيس صندوق تنمية الصادرات، وممثل عن الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

وتتولي اللجنة التنسيق بشأن تبعيات إلغاء القرار رقم 1465 لسنة 2017 علي أن نوافى بمشروع القرار اللازم خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.


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