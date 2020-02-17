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غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:00 ص
غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لشباب الباحثين بجامعة سوهاج جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تنظم جامعة سوهاج غدًا الثلاثاء المؤتمر العلمي الخامس لشباب الباحثين، الذي يستمر على مدار يومين، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد وصرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وأن المؤتمر يهدف إلى تشجيع شباب الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم، العمل كفريق لحل قضايا المجتمع المدني، وتكوين فرق بحثية من جميع التخصصات لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر أنه سوف تتم مناقشة 14 محورًا خلال جلسات المؤتمر ومنها التحول الرقمي لتحقيق التنمية، الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات، التغيرات المجتمعية في العصر الحديث، التقنيات المعاصرة فى علوم الرياضة المتنوعة، التوجهات الحديثة فى الدراسات التجارية والشمول المالى وغيرها .

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، افتتحوا الملتقى الصيدلى الثانى والذى تنظمه جامعة سوهاج والذى تنطلق فعالياته اليوم وتنتهى فى 30 من يناير الجارى بمشاركة 540 طالبًا وطالبة من 9 جامعات مصرية هى جامعة القاهرة، المنصورة، طنطا، أسيوط، جنوب الوادى، السادات، الفيوم، حورس، وجامعة 6 أكتوبر.

واستهل الملتقى الصيدلى الثانى أعماله بطابور العرض وتم ترديد القسم خلف عميد كلية الصيدلة بسوهاج الدكتور أمين القاضى وسط مشاركة طلابية فاعلة من باقى كليات جامعة سوهاج.

ومن جانبه، قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في كلمته في افتتاح الملتقى إن مصر بلد الأمن والأمان وهى حقيقة مؤكدة وستظل هكذا بتكاتف شعبها وخاصة الشباب الذين هم بناة المستقبل وستظل جامعة سوهاج قاطرة التنمية للمحافظة بما تمتلكه من خبرات علمية ووجه المحافظ الشكر للدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة لتعاونه المستمر لتنفيذ برامج المحافظة ومشروعاتها لخدمة المواطنين وأشكر كل من ساهم فى نجاح هذا الملتقى وخروجه بهذا الشكل المشرف للجامعة وأتمنى التوفيق والنجاح للمشاركين بالأنشطة التنافسية المختلفة التى يتضمنها الملتقى لأن الملتقى يعد بمثابة فرصة للطلاب لإظهار قدراتهم الإبداعية والعلمية واكتشاف لمواهبهم.

 

 


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