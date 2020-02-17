ظهور حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد فى تايوان

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أعلنت وزارة الصحة التايوانية، ظهور حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 22 حالة مؤكدة.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين - أن الحالتين لسيدة ورجل يبلغان من العمر 80 و30 عاماً على التوالي.

وأوضحت السلطات في تايوان، أن الحالتين الجديدتين على صلة بحالات أخرى تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وكانت تايوان أعلنت أمس وفاة رجل بسبب إصابته بفيروس كورونا لتكون أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.