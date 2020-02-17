صور.. وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين

مطروح – حسن مشالي

وزعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، عددا من الهدايا على الأطفال العائدين مع ذويهم من مدينة ووهان الصينية، بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية معافين تماما وبصحة جيدة ولا يعانون من أى أمراض وبائية، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح كان يتابع لحظة بلحظة حالتهم، حتى انتهاء وفض معسكر الحجر الصحي.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل بمقر معسكر الحجر الصحي أن الجميع تكاتف من أجل توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لكل العائدين من ووهان مضيفة : مصر فخورة بكل الأبطال الذين شاركوا فى الحجر الصحى على مدار 14 يوما، لافتة إلى أنه سيتم تكريم أبطال الوزارة من أطباء وتمريض ومسعفين أفضل تكريم.

يشار إلى تكريم وزيرة الصحة عدد من الأطفال بعد فض معسكر الحجر الصحي، كما تم رفع عدد من الأعلام المصرية فى إطار الاحتفال بفض المعسكر والعودة لذويهم.

كانت استقبلت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، اليوم الاثنين 17 فبراير، 369 مواطنا مصريا في لحظة انتهاء مدة الحضانة لفيروس كورونا المستجد، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأعدت وزارة الصحة والسكان، خطة لإخلاء جميع الموجودين في المعسكر المخصص لعزل المصريين العائدين من الصين، هربا من انتشار فيروس الكورونا، حيث تتم عودتهم على مجموعتين، الأولى تتجه للقاهرة فيما تتجه الثانية إلى الإسكندرية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من فحص جميع المتواجدين في المعسكر، والتأكد من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتواجدين في المعسكر 617 شخصًا، بينهم الأطباء وفريق التمريض والإداريين والسائقين وغيرهم من القائمين على المعسكر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية تتضمن كافة الفحوصات الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر، على أن يتم متابعتهم صحيًا وتوفير الرعاية والكشف المستدام لجميع النزلاء.



وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (1)



وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (2)



وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (3)



وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (4)