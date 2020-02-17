سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:35 ص
صور.. وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، عددا من الهدايا على الأطفال العائدين مع ذويهم من مدينة ووهان الصينية، بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية معافين تماما وبصحة جيدة ولا يعانون من أى أمراض وبائية، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح كان يتابع لحظة بلحظة حالتهم، حتى انتهاء وفض معسكر الحجر الصحي.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل بمقر معسكر الحجر الصحي أن الجميع تكاتف من أجل توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لكل العائدين من ووهان مضيفة : مصر فخورة بكل الأبطال الذين شاركوا فى الحجر الصحى على مدار 14 يوما، لافتة إلى أنه سيتم تكريم أبطال الوزارة من أطباء وتمريض ومسعفين أفضل تكريم.

 يشار إلى تكريم وزيرة الصحة عدد من الأطفال بعد فض معسكر الحجر الصحي، كما تم رفع عدد من الأعلام المصرية فى إطار الاحتفال بفض المعسكر والعودة لذويهم.

كانت استقبلت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، اليوم الاثنين 17 فبراير، 369 مواطنا مصريا في لحظة انتهاء مدة الحضانة لفيروس كورونا المستجد، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأعدت وزارة الصحة والسكان، خطة لإخلاء جميع الموجودين في المعسكر المخصص لعزل المصريين العائدين من الصين، هربا من انتشار فيروس الكورونا، حيث تتم عودتهم على مجموعتين، الأولى تتجه للقاهرة فيما تتجه الثانية إلى الإسكندرية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من فحص جميع المتواجدين في المعسكر، والتأكد من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتواجدين في المعسكر 617 شخصًا، بينهم الأطباء وفريق التمريض والإداريين والسائقين وغيرهم من القائمين على المعسكر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية تتضمن كافة الفحوصات الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر، على أن يتم متابعتهم صحيًا وتوفير الرعاية والكشف المستدام لجميع النزلاء.

وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (1)
وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (1)

 

وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (2)
وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (2)

 

وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (3)
وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (3)

 

وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (4)
وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (4)

 

وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (5)
وزيرة الصحة توزع هدايا على أطفال المصريين العائدين من الصين (5)

 


ووهان

كورونا

الصين

فيروس كورونا

الحجر الصحى

مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الصحة: تأكد خلو العائدين من الصين من كورونا قبل فض معسكر مطروح

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:52 ص

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:28 ص

صور.. شاهد فرحة المصريين العائدين من الصين عقب فض الحجر الصحى بمطروح

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:20 ص

فيديو.. قبل ساعات من انتهاء الحجر الصحى للعائدين من الصين.. المصريون من مطروح يقدمون الشكر للقيادة السياسية.. "طنطاوى": مصر أعلنت للعالم أنها لا تنسى أبناءها بالخارج أبدا.. و"بسيونى": تمتعنا بخدمة حقيقية وراقية

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:14 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

الأهلي يصطحب 24 لاعباً فى رحلة الإمارات قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

الأهلي يصطحب 24 لاعباً فى رحلة الإمارات قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة