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صور.. محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحى غرب ويشيد بمستوى التدريب العملى

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:46 م
صور.. محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحى غرب ويشيد بمستوى التدريب العملى محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحى غرب
أسيوط - ضحا صالح

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين بالأربعين بنطاق حى غرب أسيوط يرافقه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أسامة حجازى وكيل مديرية الصحة لشئون الرعاية الأساسية ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط وبعض أعضاء مجلس النواب.

وبدأ المحافظ زيارته للمدرسة بتفقد بعض الفصول الدراسية ومعامل الكمبيوتر وحجرات التدريب العملى والتقى بالطلاب وأشاد بمستواهم العلمى ومدى الالتزام والانضباط لديهم مؤكدًا على أهمية التدريب العملى للطلاب لإعدادهم لممارسة عملهم بالمستشفيات والوحدات الصحية وتأهيلهم لتقديم خدمة طبية لائقة ومتميزة للمريض.

وأكد محافظ أسيوط أهمية مدارس ومعاهد التمريض فى تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل فى مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وسد العجز الذى تعانى منه بعض الوحدات والمستشفيات، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية للنهوض بمدارس التمريض وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن نظام الدراسة فى مدرسة التمريض لمدة 3 سنوات يدخل بعدها الطالب معهد فنى صحى فى حالة الاجتياز أو كلية تمريض فى حالة حصوله على مجموع كبير وذلك بهدف سد العجز فى التمريض ببعض الوحدات والمستشفيات، لافتًا إلى أهمية دعم المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمرضى فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وضع حجر أساس مشروع "تطوير حى غرب مدينة أسيوط 1" وذلك بميدان المجاهدين بحى غرب والذى تبلغ تكلفته الاجمالية قدرها 23.3 مليون جنيه مقدمة منحة من جهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الأوروبى ضمن اتفاقية البرنامج المتكامل للتنمية المجتمعية المستدامة والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الاوروبى .

حضر وضع حجر الأساس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد وايهاب عبد الحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط والنائب محمد حمدى الدسوقى واللواء تادرس قلدس عضوا مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى المنطقة .

 

محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحي غرب (2)
محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحي غرب

 

محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحي غرب (3)
محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحي غرب 

 

محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحي غرب (4)
محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحي غرب 

 

محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحي غرب (5)
محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحي غرب 

 

محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحي غرب (6)
محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض بحي غرب 

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