سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. استرداد 24539 فدانا خلال إزالة 80 حالة تعد على أراضى الدولة بأسيوط

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:34 م
صور.. استرداد 24539 فدانا خلال إزالة 80 حالة تعد على أراضى الدولة بأسيوط جانب من إزالة التعديات على أراضى الدولة بأسيوط
أسيوط – ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم استرداد 24539 فدانا خلال تنفيذ 80 حالة إزالة لتعديات بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ضمن حملات الموجة الخامسة عشر للإزالات وجهود المحافظة لاسترداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب" وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال الجهود التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية واستردادها بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط أننا لن نقبل بأى تهاون فى تنفيذ القانون ولن نفرط فى حق الشعب لافتًا إلى التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية على مستوى المحافظة من أجل تنفيذ إزالات الموجة الخامسة عشر لحالات الأراضى التى لم تُقدم عنها طلبات تقنين والحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص.

وأوضح المحافظ أنه منذ بدء الموجة الخامسة عشر للإزالات تم إزالة 435 حالة تعد واسترداد 33300 فدان زراعة و34155 متر مبان وتسليمها لجهات الولاية كما تم سداد رسوم الفحص لعدد 210 حالة بمساحة 1699.4 فدان زراعة وجارى إصدار إشعارات المعاينة للسداد وجارى سداد رسوم الفحص لعدد 126 حالة بمساحة 529.5 فدان زراعة وإرسال 52 طلب تقنين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 225 فدان مشيرًا إلى استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت اشراف السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والاحياء لاستعادة حق الشعب والتصدى بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها.

 

جانب من تنفيذ الإزالات (2)
جانب من تنفيذ الإزالات 

 

جانب من تنفيذ الإزالات (3)
جانب من تنفيذ الإزالات

 

جانب من تنفيذ الإزالات (4)
جانب من تنفيذ الإزالات 

 

جانب من تنفيذ الإزالات (1)
جانب من تنفيذ الإزالات 

اسيوط

الموجة الخامسة عشر

ازالة تعديات

استرداد اراضى الدولة

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة