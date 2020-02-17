صور.. استرداد 24539 فدانا خلال إزالة 80 حالة تعد على أراضى الدولة بأسيوط

أسيوط – ضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم استرداد 24539 فدانا خلال تنفيذ 80 حالة إزالة لتعديات بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ضمن حملات الموجة الخامسة عشر للإزالات وجهود المحافظة لاسترداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب" وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال الجهود التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية واستردادها بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط أننا لن نقبل بأى تهاون فى تنفيذ القانون ولن نفرط فى حق الشعب لافتًا إلى التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية على مستوى المحافظة من أجل تنفيذ إزالات الموجة الخامسة عشر لحالات الأراضى التى لم تُقدم عنها طلبات تقنين والحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص.

وأوضح المحافظ أنه منذ بدء الموجة الخامسة عشر للإزالات تم إزالة 435 حالة تعد واسترداد 33300 فدان زراعة و34155 متر مبان وتسليمها لجهات الولاية كما تم سداد رسوم الفحص لعدد 210 حالة بمساحة 1699.4 فدان زراعة وجارى إصدار إشعارات المعاينة للسداد وجارى سداد رسوم الفحص لعدد 126 حالة بمساحة 529.5 فدان زراعة وإرسال 52 طلب تقنين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 225 فدان مشيرًا إلى استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت اشراف السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والاحياء لاستعادة حق الشعب والتصدى بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها.



جانب من تنفيذ الإزالات



جانب من تنفيذ الإزالات



جانب من تنفيذ الإزالات