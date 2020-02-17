صور.. إزالة 40 حالات تعدى على منافع ري بالموجة 15 فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمدينة إسنا ومستعمر الري بجوار ترعة الكلابية وأصفون، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالا لأعمال تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ويقول محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أن الحملات أسفرت مجهوداتها عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 40 حالة تعدى بمساحة 10881م2 متعدية على أراضي أملاك دولة منافع ري "تفتيش قناطر إسنا القديمة"، وكانت عبارة عن أسوار وحظائر و"عشش" مباني عشوائية متنوعة بالطوب الأبيض والمونة الأسمنت، وشارك في الحملة نائبي رئيس المركز عبد الرحيم طايع وصباح منصور، ومتخصصي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات، ومسئول الري والقناطر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا – فى بيان صحفى – أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

وكان قد نجحت رجال مركز ومدينة الزينية في تنظيم حملة لإزالة التعديات، والتى خرجت وفقاً لتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، فى تنفيذ عدد 5 حالات ازالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى تضمنت الحالات عدد 4 حالات بقرية العشى وحالة بقرية الزينية بحرى، وكانت الحالات بقرية العشى على مساحة 4 قيراط ونصف.



إزالة تعديات



إزالة تعديات



إزالة تعديات



إزالة تعديات