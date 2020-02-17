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رصف طريق العزازى بالشرقية بتكلفة 22 مليون جنيه لمواجهة حوادث الطرق

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:38 م
رصف طريق العزازى بالشرقية بتكلفة 22 مليون جنيه لمواجهة حوادث الطرق رصف طريق-ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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تنفذ مديرية الطرق بالشرقية، أعمال رصف وازدواج طريق "السعيدية / العزازى"، بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون جنيه بمركز أبو حماد، وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التى تساهم فى تطوير قطاع الطرق بنطاق المحافظة بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق أنه جارى استكمال أعمال رصف وازدواج طريق السعيدية/ العزازى بتكلفة 22 مليون جنيه وبطول 4.5 كم بمركز أبو حماد، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال وصلت إلى 96 ٪ طبقاً للجدول الزمنى المحدد للانتهاء من رصف الجزء المتبقى من الطريق ودخوله الخدمة خلال عام 2020 مما سيساهم فى الحد من الحوادث المرورية وتحقق الراحة والطمأنينة للمواطنين وأصحاب السيارات.

وأضاف مدير مديرية الطرق أنه جارى الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بطول 62.5 كم وبتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء من تلك المشروعات خلال عام 2020، مشيرا إلى أنه تم إدراج مشروعات جديدة بخطة الرصف بالمحافظة بطول 50 كم وبتكلفة مبدئية تصل إلى 53 مليون جنيه، لرفع كفاءة منظومة الطرق بالمحافظة والوصول لبنية تحتية سليمة مع إلزام الشركات ‏المنفذة بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من جميع الأعمال طبقا للمواصفات المحددة ببنود التعاقد‏.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من جميع الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة والانتهاء من كافة المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بنطاق دائرة المحافظة طبقاً للخطة الزمنية المحددة و دخولها الخدمة بأسرع وقت، لافت انه جارى تنفيذ أعمال تطوير وتغطية طريق " العشة " بمدينة الزقازيق والذى يربط بين طريق كفر أبو حسين وصولاً لشارع الشهيد الطيار بطول كيلو وبتكلفة ماليه 6 ملايين و 98 ألف جنيه ليمثل محور مرورى جديد يساهم فى فك الاختناقات المرورية داخل المدينة .

 

 

 

 


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