إسلام أباد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الاثنين، مجددا سعى بلاده لتحقيق السلام فى أفغانستان لأن عدم الاستقرار بها ليس فى مصلحة بلاده، وأعرب خان - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - عن اعتقاده بأن شعب أفغانستان عانى أكثر من أي مجتمع بشري آخر، متمنيا نجاح محادثات السلام الحالية.

وأوضح أن باكستان لا تسعى إلى تحقيق السلام فى أفغانستان لأنها تستضيف 1.4 مليون لاجيء أفغاني، ولكن لأن شعب أفغانستان يستحق هذا السلام.

جاءت هذه التصريحات خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الباكستاني أمام مؤتمر دولي حول اللاجئين الأفغان في إسلام أباد، وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها باكستان إلا أنها تمكنت من الحفاظ على علاقة رائعة مع اللاجئين الأفغان. ويعقد هذا مؤتمر في العاصمة الباكستانية (إسلام أباد) تحت عنوان "40 عاما على اللاجئين الأفغان في باكستان: شراكة جديدة للتضامن" يومي 17 و 18 فبراير الجاري بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

يذكر أن فى أواخر شهر يناير الماضى، أعلن مسؤول أفغانى، أن باكستان أعادت فتح معبر "طورخام" الحدودى مع أفغانستان، الذى أعلنت إسلام آباد فى وقت سابق إغلاقه لأسباب أمنية، ونقلت وكالة أنباء "باجواك" الأفغانية، عن عمدة بلدة طورخام التابعة لإقليم ننجرهار بشرق أفغانستان راهت جول زيرمال قوله - إن باكستان أعادت فتح المعبر الحدودى بعد 10 ساعات من إغلاقه، ما سمح بمرور المسافرين العالقين.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية، أعلنت فى بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن إسلام أباد أغلقت معبر "طورخام" الحدودى مع أفغانستان بعد إطلاق قذيفتى هاون من الجانب الأفغاني.

وأشارت الوزارة إلى أن بوابة "طورخام"، التى تعد نقطة العبور الرئيسية على الحدود الباكستانية - الأفغانية لحركة المرور بين البلدين، تم إغلاقها لأسباب أمنية، ومن المتوقع أن يتم فتحها فى وقت لاحق .. موضحة أن الأمر يجرى النقاش بشأنه مع السلطات الأفغانية.

يُشار إلى، أن آلاف الشاحنات والحافلات تستخدم هذا المعبر كل أسبوع مما يجعله ممراً تجارياً حيوياً بالنسبة للبلدين.

وكانت باكستان ، قد أغلقت حدودها مع أفغانستان لأسباب أمنية، بعد إطلاق قذيفتى هاون من الجانب الأفغانى، وأوضحت وزارة الخارجية فى إسلام آباد، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن باكستان أغلقت معبر "طورخام" الحدودى مع أفغانستان؛ والذى يعد نقطة العبور الرئيسة لحركة المرور بين البلدين، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم فتحه فى وقت لاحق، وأن الأمر يتم النقاش بشأنه مع السلطات الأفغانية.