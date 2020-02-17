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حملات اعتقال فى أنقرة.. القبض على 450 تركيا بتهمة الانتماء للعمال الكردستاني

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:03 ص
حملات اعتقال فى أنقرة.. القبض على 450 تركيا بتهمة الانتماء للعمال الكردستاني اردوغان
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع تركيا الآن، أن وزارة الداخلية التركية أعلنت عن إلقاء القبض على 450 شخصًا، في العمليات التي قامت بها في 37 مدينة تركية، موجهة ضد أعضاء جماعة حزب العمال الكردستاني واتحاد مجتمعات كوردستان والمؤيدين لهم، حيث أصدرت وزارة الداخلية التركية بيانًا أعلنت فيه اعتقال عدد كبير من المواطنين، ووجهت إليهم تهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني واتحاد مجتمعات كوردستان.

 

وزارة الداخلية التركية قالت إنه تم إلقاء القبض على 450 شخصًا في العمليات التي قامت بها الشرطة التركية في 37 مدينة تركية، في الفترة من 11-15 فبراير، ووجهت إليهم تهمة الانتماء لحزب العمال الكردستانى واتحاد مجتمعات كوردستان.

وفى وقت سابق ذكر، موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أن كمال أوغلو، وجه العديد من الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص السياسة الخارجية لتركيا، قائلا إنه يجب أن يكون المحور الأساسي لسياستنا الخارجية هو السلام. وعندما أنتقد التدخل في سوريا، أتلقى ردود أفعال كثيرة، فلقد أنفقنا 40 مليار دولار، ويوجد 6 مليون و300 ألف سوري، وهذا هو الرقم الرسمي، لكن عدد المهاجرين أكثر من ذلك بكثير.. أنا أقول نفس الشيء، ستلتقي بشار الأسد في سوريا، وستطرح الأوضاع على الطاولة.

 

وأشار زعيم المعارضة التركية، إلى أن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم في ليبيا خاطئة، متابعا: لقد قلت أفكاري أيضًا في موضوع ليبيا، وأن إرسال الجنود خطأ، فالقوات المسيطرة لا تمسك النار بيدها، ولكنها تستخدم كملقط، وغضبوا على الأسد، واستخدمونا كملقط، والآن يريدوننا أن نمسك النار في ليبيا، فالأمم المتحدة لديها قوات حفظ السلام، ولم يكن أحد عدو لتركيا، وكان لكلمتنا وزنها في المنطقة، لكن الآن أصبحنا طرفًا. قلت ليكن هناك قوات حفظ السلام. غضبوا مني. وقالوا إن الأمم المتحدة لا تعرف حفتر. تعرفه أم لا، أنت ادعوه.

 


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تركيا

المعارضه التركيه

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قمع اردوغان

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اخبار تركيا

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