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حبس 4 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا مواطن خليجى فى الدقى

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:03 م
حبس 4 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا مواطن خليجى فى الدقى محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة خليجى، بعد إيهامه أنهم ضباط شرطة بالدقى، حيث كان قسم شرطة الدقى تلقى بلاغا من خليجى، أفاد فيه أنه أثناء استقلاله سيارة تاكسى، استوقفه 4 أشخاص، مدعين أنهم رجال شرطة، واستولوا على متعلقاته بحجة فحص أوراقه، وفروا هاربين.
 
بإجراء التحريات توصل المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث الدقى، والرائد حسام العباسى، إلى هوية المتهمين، وتبين أنهم استخدموا سيارة أحدهم لتفتيش المجنى عليه بها، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.
 
ومن جانب آخر، قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس  تشكيل عصابى تتزعمه سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيق، انتحلوا صفة رجال الشرطة، واستولوا على مليون جنيه من رجل أعمال. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة البساتين، يفيد بأن المدير التنفيذى لشركة استثمار سياحى، تعرف شقيقه مالك الشركة محل عمله "رجل أعمال بدولة عربية" على إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة عربية أخرى" أثناء تواجدهما بالدولة المقيم بها شقيق المُبلغ، وعقب عودتها للبلاد تواصلت مع شقيقه تليفونياً، وقامت بإيهامه بقدرتها على استبدال العملة المصرية لعملة الدولار الأمريكي داخل البلاد بسعر أقل من السوق المصرفى، واتفاقه معها على قيام المُبلغ بالتقابل مع أحد الوسطاء بدائرة القسم، لتحويل مبلغ مليون جنيه مصرى لعملة الدولار الأمريكى.
 
وفور وصول المُبلغ للمكان المتفق عليه وتقابله مع الوسيط فوجئ بحضور 3 أشخاص مُستقلين إحدى السيارات "ميكروباص" وقاموا باصطحابه والوسيط داخل السيارة، مُدعين أنهم رجال شرطة وقاموا بإطلاق سراحه بدائرة القسم عقب استيلائهم منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار.
 
 

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