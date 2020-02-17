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تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 فى مصر

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:40 ص
تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الاثنين 17 فبراير مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة جنيه واحد فقط، مع توقعات بهبوط الأسعار حال استمرار تراجع سعر أوقية الذهب.
 
وسجل سعر الذهب اليوم 689 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر،  بالتزامن مع تراجع طفيف لسعر أوقية الذهب عالميا بقيمة دولارين مسجلة 1581 دولار حتي الآن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 : 591 جنيها للجرام.
 
عيار 21 : 689 جنيها للجرام.
 
عيار 24 : 787 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب : 5512 جنيهات.
 
أوقية الذهب : 1581 دولارا.
 
 
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

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