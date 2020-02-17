بعد 9 سنوات...إعادة تشغيل مطار حلب الدولى فى شمال سوريا

وكالات

أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، اليوم الاثنين، عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد تسع سنوات على توقفه.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" فقد أشار الوزير السوري إلى أن المطار سيباشر عمله الأربعاء القادم، وأن أول رحلة جوية ستكون من مطار دمشق إلى حلب، مع برمجلة رحلات إلى القاهرة ودمشق في الأيام القليلة القادمة.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أكد تمكن القوات السورية من السيطرة على 32 منطقة بضواحى حلب خلال الساعات الماضية بالاضافة إلي ما تم السيطرة عليه خلال 3 أسابيع الماضية، عقب انسحاب الفصائل المسلحة منها، لتصبح حلب مؤمنة من سقوط القذائف وخالية من أي تواجد للمقاتلين بعد أكثر من 8 سنوات.

وذكر المرصد، أن العملية العسكرية الواسعة لقوات النظام وروسيا في حلب وإدلب خلال 3 أسابيع، أسفرت عن سيطرة القوات السورية على أكثر من 215 منطقة في ريفي إدلب وحلب، حيث تم السيطرة على 114 منطقة في حلب، و102 منطقة في إدلب، وذلك بإسناد جوي وبري روسي، بالإضافة لاتفاقات اقليمية أفضت لانسحاب الفصائل من عشرات المناطق .