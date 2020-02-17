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الصين: إجمالى وفيات كورونا 1765 شخصًا وارتفاع المصابين لـ 58182

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:21 ص
الصين: إجمالى وفيات كورونا 1765 شخصًا وارتفاع المصابين لـ 58182 كورونا
كتب محسن البديوى

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أعلنت السلطات الصينية وصول إجمالي عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 1765 والمصابين إلى 58182 شخصًا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، عن إصابة 40 أمريكيا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" فى اليابان بفيروس كورونا.

ووفقاغ لما نشره موقع "سبوتنيك"، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أنه سيتم إجلاء المواطنين الأمريكيين وأسرهم من السفينة "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي فى اليابان، والتي تأكد إصابة أكثر من 300 شخص على متنها بفيروس كورونا الجديد.

ومن المقرر توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة.

وتم وضع السفينة  في الحجر الصحي لمدة أسبوعين فور وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير، بعدما ثبت إصابة رجل كان على متنها وهبط إلى هونغ كونغ بالفيروس.

 

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 355 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

وأعلنت دول أخرى من بينها إيطاليا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وكندا، أنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان:" تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 68500 ألف حالة، وفي الوقت الحالي لدينا 57416 مريضا (11272 في حالة صحية حرجة)، كما قتل حتى اليوم 1665 شخصا بالفيروس، وقد تعافي من المرض 9419 شخصا".


الصين

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التلفزيون

فيروس كورونا

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