الرئيس الجزائرى يستحدث منصب وسيط الجمهورية

وكالات

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم، أن الرئيس عبد المجيد تبون، عين رئيس البرلمان الجزائري الأسبق كريم يونس، في منصب وسيط الجمهورية.

وقال كريم يونس في تصريح له عقب استقباله من طرف الرئيس تبون، أن من مهامه السهر على احترام حقوق المواطنين من طرف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية، وتحسين الخدمة العمومية ، حسبما نشرت واس.

وعلق يونس على اختياره لهذا المنصب قائلا: أنا واعٍ بثقل هذه المهمة في المساهمة في بناء جزائر جديدة تكون أكثر عدلًا وانصافًا واستجابة لتطلعات كل المواطنين.

وتشهد هيئة وسيط الجمهورية نجاحًا في عدد من الدول، بفضل ما توفّره من تواصل بين الإدارة وكلّ من يخضع لسلطتها.

وحسب بيان تكليف كريم يونس، فإن هذا الأخير يقوم مقام الوسيط بين المواطن والحكم، أو الإدارة السياسية.