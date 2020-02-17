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الداخلية تضبط 239 قضية مخدرات و216 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:04 م
الداخلية تضبط 239 قضية مخدرات و216 قطعة سلاح خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 216 قطعة سلاح نارى، 239 قضية مخدرات وتنفيذ 59 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 216 قطعة سلاح نارى، بحوزة 200 متهما، ومنها 18 بندقية آلية، و38 بندقية خرطوش، و2 بندقية رصاص، و14 طبنجة، و144 فرد محلى، و315 طلقة مختلفة الأعيرة، و243 قطعة سلاح أبيض.

وأثمرت جهود الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 59 ألف و957 حكما قضائيا متنوعا، منها 300 حكم جناية، و16 ألف و746 حكم حبس جزئى، و2914 حكم حبس مستأنف، و31 ألف و45 غرامة، و8 ألاف و952 حكم غرامة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيلين عصابيين، ارتكبوا 24حادث متنوع.

وأسفرت الحملات فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (239) قضية مخدرات بحوزة (259) متهم، وضمت كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو و673 جراما، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 33,975 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,472 كيلو جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 288 جرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 100جرام )، كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 33 جرام )، كمية من مخدر الفودو وزنت (165 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (966 جرام)،  (3029) قرص مخدر .

ونجحت الجهود فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة عن ضبط 18 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 240 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (23816) مخالفة مرورية، تم ماتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


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