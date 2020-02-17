سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 10:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة تسد مخرج ماسورة بقرية كفر أبو الديب بشبك حديد لمنع عبور الأطفال عليها

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:15 م
الحكومة تسد مخرج ماسورة بقرية كفر أبو الديب بشبك حديد لمنع عبور الأطفال عليها الماسورة
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء خلال منشور له على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك إنه تم التنسيق مع محافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال من أهالى قرية كفر أبو الديب التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، الذين اشتكوا من عبور الأطفال على مأسورة مياه أثناء الذهاب إلى مدرسة التعليم الأساسى بقرية الخضارية، مؤكدا أنه تم سد مخرج الماسورة بشبك حديدى لمنعالعبور عليه

 

ورد هانى يونس على مطالب أهالى قرية كفر أبو الديب بضرورة وجود كوبرى مشاة يمر عليه الأطفال فى أمان، قائلا: إن قرية كفر أبو الديب مركز الإبراهيميه الواقعة على بحر مويس يوجد بها علي بحر مويس كوبرى مشاه أول البلد أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى ويوجد كوبرى مشاه آخر فى أول البلد من ناحية عزبة السطايحة وفى منتصف البلد يوجد كوبرى القناطرالصفراء ويبعد عن معدية الماسورة التى نشر الأهلى صورها والتى يعبر عليها الأطفال مالا يزيد عن 100م تقريبا.

 

2202017205853530-IMG_1205
 
2202017205853530-IMG_1206
 
2202017205853545-IMG_1208
 

كفر أبو الديب

هانى يونس ’ اخر الاخبار

الفيس بوك

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة