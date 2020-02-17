الحكومة تسد مخرج ماسورة بقرية كفر أبو الديب بشبك حديد لمنع عبور الأطفال عليها

كتبت هند مختار

قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء خلال منشور له على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك إنه تم التنسيق مع محافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال من أهالى قرية كفر أبو الديب التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، الذين اشتكوا من عبور الأطفال على مأسورة مياه أثناء الذهاب إلى مدرسة التعليم الأساسى بقرية الخضارية، مؤكدا أنه تم سد مخرج الماسورة بشبك حديدى لمنعالعبور عليه

ورد هانى يونس على مطالب أهالى قرية كفر أبو الديب بضرورة وجود كوبرى مشاة يمر عليه الأطفال فى أمان، قائلا: إن قرية كفر أبو الديب مركز الإبراهيميه الواقعة على بحر مويس يوجد بها علي بحر مويس كوبرى مشاه أول البلد أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى ويوجد كوبرى مشاه آخر فى أول البلد من ناحية عزبة السطايحة وفى منتصف البلد يوجد كوبرى القناطرالصفراء ويبعد عن معدية الماسورة التى نشر الأهلى صورها والتى يعبر عليها الأطفال مالا يزيد عن 100م تقريبا.