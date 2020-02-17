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البرلمان العربى يصدر دليل البرلمانيين العرب فى مجال حقوق الإنسان

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:01 ص
البرلمان العربى يصدر دليل البرلمانيين العرب فى مجال حقوق الإنسان رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى
كتب محمد عبد المجيد

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أصدر البرلمان العربى "دليل البرلمانيين العرب فى مجال حقوق الإنسان"، انطلاقًا من دوره ومسؤوليته تجاه تعزيز العمل البرلمانى العربى، وإعمالًا لصلاحياته من أجل إرساء وكفالة حقوق الإنسان فى العالم العربى بما يحقق قيم المساواة والحرية والعدالة، وأكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، فى بيان له، اليوم الإثنين، أن إقرار البرلمان العربى للدليل المهم يأتى فى إطار متابعة واهتمام البرلمان العربى بدعم قضايا حقوق الإنسان فى العالم العربي، ويُعد أحد الآليات الداعمة لعمل البرلمانيين العرب وممارسة دورهم التشريعى والرقابى فى مجال حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير البرلمانية الفعّالة لضمان حقوق الإنسان فى العالم العربى على قدم المساواة دون تمييز.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء السعودية "واس"، أشار إلى أن "دليل البرلمانيين العرب فى مجال حقوق الإنسان" تضمن ثمانية محاور أساسية هى المدخل البرلمانى للاهتمام بحقوق الإنسان، والإطار الدستورى والقانونى المنظم لحقوق الإنسان، والتزامات الدول العربية تجاه حقوق الإنسان، والآليات الدولية والعربية لحقوق الإنسان، ودور البرلمانات العربية فى حماية وتعزيز حقوق الانسان، والأدوات التى يستخدمها أعضاء البرلمان لمتابعة قضايا حقوق الانسان، والآليات البرلمانية لمتابعة قضايا حقوق الإنسان، والهيئات والقوى البرلمانية الفاعلة فى مجال حقوق الإنسان.
 
وشدد على حرص البرلمان العربى على تضمين "دليل البرلمانيين العرب فى مجال حقوق الإنسان" المفاهيم والآليات والتدابير المطلوبة لضمان كفالة وتعزيز الحقوق والحريات، وسُبل بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب وإكسابهم مهارات العمل البرلمانى فى مجال حقوق الإنسان، كوسيلة لتعزيز ممارساتهم وتوظيف صلاحياتهم الدستورية نحو أفضل الممارسات البرلمانية فى مجال حقوق الإنسان.
 
وأوضح أن، البرلمان العربى يعمل على ترجمة الدليل إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وطباعته فى كتاب يوزع على المجالس والبرلمانات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
 

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