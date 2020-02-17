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بمشاركة طلاب 14 جامعة مصرية..

الأربعاء القادم .. انطلاق أولمبياد الحاسبات والمعلومات الرابع بجامعة بنها

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:42 ص
الأربعاء القادم .. انطلاق أولمبياد الحاسبات والمعلومات الرابع بجامعة بنها الدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات
القليوبية نيفين طه

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تنظم جامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أولمبياد الحاسبات والمعلومات الرابع وذلك يوم الأربعاء 19 فبراير الجارى بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى بالجامعة.

وقالت الدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات بالجامعة أن الأولمبياد الرابع للحاسبات والمعلومات تنظمه الكلية بالتعاون مع قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات ويشارك فيه طلاب من 14جامعة مصرية حكومية وخاصة.

واشارت زايد إلى أن موضوع المسابقة هذا العام يتضمن تصميم وتنفيذ تطبيقات الهواتف الذكية فى مجالات تخدم التحول الرقمى للجهات الحكومية مؤكدة انه فى اطار الفعاليات تستضيف الكلية اجتماع لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات ، كما تنظم بالكلية ورشتين عمل بالتعاون مع شركة IBM عن الطرق الحديثة فى التعليم وعن دور المرأة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

واضافت عميد الكلية ان الأولمبياد تعقد بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات وكذلك مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ويشارك فيها جامعات بنها وعين شمس والزقازيق والسويس والمنصورة والمنوفية والمنيا وأسيوط وحلوان وكفر الشيخ ودمنهور وأكتوبر والفيوم والمعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان.

فى سياق آخر يشارك وفد من جامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة فى الملتقى الثانى للقيادات الجامعية والذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية تحت عنوان الجامعات العربية والثورة الصناعية الرابعة : الفرص والتحديات وتستمر فعالياته حتى 18 فبراير الجارى .

وضم وفد جامعة بنها كل من الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية والدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال والدكتورة هايدى يوسف المشرف على مركز الطبع والنشر والدكتور محمد عبد الفتاح بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والدكتور مصطفى السيد مدير مركز نظم المعلومات الادارية بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على الدراسات العليا والبحوث ان الملتقى يهدف الى استعراض ملامح الثورة الصناعيه الرابعة وتقييم مدى استعداد الجامعات لمواكبة تطبيقاتها المختلفة والاستجابة للتحديات التى تفرضها ووضع خطط العمل المستقبلية للنهوض بدورها فى بيئة الطاقات البشرية وتوفير رأس المال الفكرى القادر على اكتساب المعرفة وإدارتها وإنتاج المعلومة التفاعلية والتعامل مع سوق العمل فى المستقبل.

 

 

 

 


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