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اطمن على نفسك..ما هو اختبار هرمون RT3 وأهميته لعلاج أمراض الغدة الدرقية

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:00 م
اطمن على نفسك..ما هو اختبار هرمون RT3 وأهميته لعلاج أمراض الغدة الدرقية الغدة الدرقية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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أمراض الغدة الدرقية من المشاكل الصحية الشائعة التي تؤثر عليك بشكل كبير، وقد تكون السيطرة على أعراض اضطراب الغدة الدرقية تجربة محبطة للبعض، قد يطلب طبيبك مزيد من الاختبارات ومنها اختبارRT3  ، ولكن ماذا تعني نتائج اختبار T3 العكسي.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقع " selfhacked".

هرمونات الغدة الدرقية
هرمونات الغدة الدرقية

 

ما هو اختبار R T3؟
 

 rT3 أو ثلاثي يودوثيرونين عكسي وهو مستقلب من هرمون الغدة الدرقية الهام  T4، وتنتج الغدة الدرقية في المقام الأول اثنين من الهرموناتT4 (هرمون الغدة الدرقية) و T3 (ثلاثي يودوثيرونين).

عادة ، يحول الجسم T4 إلى T3 ويسبب T3 مجموعة من الأعراض، مثل زيادة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس والتمثيل الغذائي .

ويقوم الجسم أحيانًا بتحويل T4 إلى rT3 بدلاً من ذلك، يحتوي هذا rT3 على نشاط بيولوجي قليل ويعتبر مركبًا غير نشط.

هل اختبار rT3 مفيد؟
 

أجمع الخبراء أن اختبارات rT3 لها فائدة سريرية قليلة، في الوقت الحالي، ولا تشكل المعلومات التي كشفها اختبار rT3 عاملًا في أي عملية اتخاذ قرار بخصوص علاج الغدة الدرقية.

استخدام التحليل في الطب البديل
 

شهد اختبار rT3 ارتفاعًا في شعبيته بسبب مجموعة فرعية من ممارسي الطب البديل الذين يستخدمون هذا الاختبار لتقييم حالات الغدة الدرقية .

وفقًا للطب البديل وممارسي العلاج الطبيعي ، يمكن أن تصبح مستويات rT3 مرتفعة بسبب عدة عوامل ، بما في ذلك الإجهاد وأدوية T4 الاصطناعية وأمراض الكبد.

يمكن أن تؤدي هذه الزيادة اللاحقة في rT3 إلى ظهورأعراض قصور الغدة الدرقية ، بما في ذلك التعب وزيادة الوزن .

هرمون الغدة الدرقية 1
هرمون الغدة الدرقية 

لماذا يطلب الطبيب اختبار rT3
 

يعتقد بعض الأطباء أن اختبار rT3 يمكن أن يوفر مزيدًا من الأفكار للأشخاص الذين يتناولون أدوية الغدة الدرقية ولكنهم لا يشعرون بتحسن.

 لمحاولة الحصول على صورة كاملة لما يجري مع وظيفة الغدة الدرقية لديك، ينصحون باختبار مستويات TSH و FT4 ، وكذلك FT3 ، rT3 ونسبة FT3 إلى rT3.

 قد تشير نسبة منخفضة من FT3 إلى rT3 إلى أن جسمك يحاول الحفاظ على الطاقة لحل مشكلة ما؛ ما لن أخبرك به ما هي هذه المشكلة.

 إذا كان من المعروف أنك تعاني من حالة صحية أخرى، فقد يشير ذلك إلى أن التحكم في هذا الأمر يحتاج إلى تحسين.

نتائج تحليل هرمون rT3
 

المعدل الطبيعي لـ rT3 هو

-من عمر 6 إلى 12 شهرًا - من 8.1 إلى 52.8 نانوجرام / ديسيلتر.

- من عمر سنة -15 سنة - 8.3 إلى 22.9 نانوجرام / ديسيلتر.

من عمر 16 سنة أو أكبر - من 10 إلى 24 نانوجرام / ديسيلتر.

قد تزيد مستويات rT3 بشكل طبيعي مع تقدم العمر.

 


هرمونات الغدة الدرقية

هرمون الغدة الدرقية

تحاليل الغدة الدرقية

تحليل rt3

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