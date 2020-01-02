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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الغدة الدرقية

الخميس، 02 يناير 2020 08:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الغدة الدرقية الغدة الدرقية
كتب بيتر إبراهيم

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الغدة الدرقية لها العديد من المسئوليات المهمة فى الجسم أبرزها النمو والتمثيل الغذائى، واضطرابات الغدة الدرقية شائعة الحدوث حيث يعاني حوالي 12٪ من الأشخاص من اضطرابات وظائف الغدة الدرقية في مرحلة ما من حياتهم.

من هم الأكثر عرضة للإصابة باضطراب الغدة الدرقية؟

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، تعد النساء أكثر عرضة للإصابة باضطراب الغدة الدرقية بـ 8 مرات ضعف الرجال، كما  تزداد مشاكل الغدة الدرقية مع التقدم فى العمر وقد تصيب البالغين بشكل مختلف عن الأطفال.

ما هو هرمون الغدة الدرقية؟

هرمون الغدة الدرقية هو المسئول عن تنسيق الطاقة والنمو والتمثيل الغذائي في جسمك، ويمكن أن تحدث المشكلات عندما تكون مستويات هذا الهرمون مرتفعة أو منخفضة للغاية.

انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية يؤدي إلى إبطاء عملية الأيض ويقلل من نمو أو إصلاح أجزاء كثيرة من الجسم.

ما هى أعراض وعلامات قصور الغدة الدرقية؟

وقد تتضمن العلامات وأعراض قصور الغدة الدرقية ما يلي:

  • التعب
  • الحساسية المتزايدة تجاه البرودة
  • الإمساك
  • جفاف البشرة
  • زيادة الوزن
  • انتفاخ الوجه
  • بحة في الصوت
  • ضعف العضلات
  • ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
  • أوجاع العضلات، وآلامها، وتيبسها
  • ألمًا بالمفاصل أو تيبسها أو تورمها
  • غزارة الحيض عن المعتاد أو عدم انتظام فتراته
  • تساقط الشعر
  • بطء معدل ضربات القلب
  • الاكتئاب
  • ضعف الذاكرة

 

كيف يتم تشخيص قصور الغدة الدرقية؟
 

يعتمد تشخيص قصور الغدة الدرقية على أعراضك ونتائج اختبارات الدم التي تقيس مستوى الهرمون المنبِّه للغدة الدرقية وأحيانًا مستوى هرمون الغدة الدرقية.

ويشير انخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية وارتفاع مستوى الهرمون المنبه للغدة الدرقية إلى انخفاض نشاط الغدة الدرقية. ذلك لأن الغدة النخامية تنتج المزيد من الهرمون المنبه للغدة الدرقية في محاولة لتحفيز الغدة الدرقية لديك لإنتاج المزيد من هرمون الغدة الدرقية.

يمكن للأطباء تشخيص اضطرابات الغدة الدرقية في وقت مبكر مما كانت عليه في الماضي وغالبًا قبل أن تواجه الأعراض.


الغدة الدرقية

اعراض الغدة

اعراض الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية

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