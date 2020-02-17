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ارتفاع سعر برميل النفط العُمانى 70 سنتا ليسجل 56.51 دولار

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:43 م
ارتفاع سعر برميل النفط العُمانى 70 سنتا ليسجل 56.51 دولار نفط - أرشيفية
كتبت- مروة الغول

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بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر إبريل القادم اليوم 56.51 دولار وأفادت بورصة دبى للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 70 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضى الذى بلغ 55.81 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر مارس المقبل بلغ 64.89 دولارًا منخفضًا بمقدار 60 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الجارى وذلك وفقا لوكالة الانباء العمانية.

وأظهرت أحدث الاحصائيات التى أعلنتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تراجع إنتاج أعضائها بواقع 509 آلاف برميل يوميا خلال شهر يناير 2020، الأمر الذى هبط بمعدل الإنتاج اليومى للمنظمة إلى 28.859 مليون برميل مقارنة مع 29.368 مليون برميل فى ديسمبر 2019، وتعد هذه أعلى نسبة انخفاض شهرى لإنتاج المنظمة التى تستعد لعقد اجتماع تقييمى بالاشتراك مع كبار المنتجين المستقلين خلال مارس المقبل فى فيينا للنظر فى قرارها الخاص بخفض الإنتاج الذى اتخذته فى وقت سابق من العام الماضي.

وتشير بيانات المنظمة، عن نشاط الإنتاج إلى أن الانخفاض المسجل فى يناير 2020 جاء نتيجة عوامل عدة، منها ما هو متعلق بتطورات انتشار فيروسكورونا فى الصين وما تبع ذلك من تراجع الطلب على هذه السلعة من واحدة من أكثر الدول استهلاكا للنفط على مستوى العالم وذلك بالإضافة إلى عوامل جيوسياسية أثرت على إنتاجية بعض الدول الأعضاء فى المنظمة، وسجلت أسعار سلة نفوط أوبك، تراجعا بنسبة 2.1 %، وبواقع 1.38 دولار للبرميل الذى وصل إلى 65.10 دولار خلال يناير بحسب البيانات الصادرة عن المنظمة.

 

يشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، توقعت فى تقرير سابق ارتفاع معدل الطلب على النفط عالميا إلى مستوى 100.98 مليون برميل يوميا خلال 2020 مقارنة مع 99.77 مليون برميل يوميا خلال 2019، لكن التطورات الجيوسياسية التى شهدها العالم وظهور فيروس كورونا ربما تدفع المنظمة لإعادة حساباتها خلال الفترة القادمة


النفط

اسعار النتفط العماني

اسعار النفط اليوم

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