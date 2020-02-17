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ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.53% بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهمى بنك دبى وإعمار

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:56 م
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.53% بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهمى بنك دبى وإعمار بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.53% رابحا 14.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2749.28 نقطة، مدفوعا بصعود 5 قطاعات على رأسها أسهم بنك دبى الإسلامى، إعمار العقارية.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 263.1 مليون سهم محققة ما قيمته 265.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3676 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 24 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.17%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 14.72%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.26%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.59%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 10 مليون ورقة بقيمة 57.1 مليون درهم.
 
وتصدر سهم شركة الاتحاد العقارية، القائمة الخضراء بعد إعلانها أمس، عن قرب إتمام عملية تمويل مشروع التوسعة لمشروع الأوتودرم، حيث يبلغ التمويل ما يقارب 200 مليون درهم، وستحقق هذه التوسعة نقلة نوعية، من حيث إعادة الزخم إلى الموتورسيتى وحلبات السباق فى الأوتودروم، وتقديم مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بمحبى هواية قيادة السيارات، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية المتنوعة التى تناسب جميع أفراد العائلة.

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