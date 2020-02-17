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أستراليا تعتزم إجلاء أكثر من 200 مواطن من السفينة الموبوءة باليابان

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:13 ص
أستراليا تعتزم إجلاء أكثر من 200 مواطن من السفينة الموبوءة باليابان رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون اليوم الاثنين، إن بلاده ستجلى أكثر من 200 من مواطنيها من سفينة سياحية رهن الحجر الصحى فى ميناء يوكوهاما اليابانى بسبب ظهور عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا الجديد على متنها.

وأضاف موريسون أن الركاب سيغادرون السفينة السياحية يوم الأربعاء وسينقلون إلى منطقة استوائية بشمال أستراليا حيث سيوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما أخرى.

وفُرض الحجر الصحي على السفينة السياحية (دايموند برنسيس)، المملوكة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير بعد تشخيص إصابة رجل نزل منها في هونج كونج بالفيروس قبل توجهها إلى اليابان.

وتم تأكيد إصابة أكثر من 350 شخصا بالمرض على متن السفينة من بينهم 24 أستراليا.

وقال موريسون للصحفيين في ملبورن إن بعض الأماكن على متن طائرة خطوط كانتاس الجوية ستُتاح لنقل عدد لم يحدده من مواطني نيوزيلندا من السفينة مشيرا إنهم سينقلون لبلادهم لدى وصولهم إلى أستراليا.

وأجلت الولايات المتحدة أمس الأحد نحو 400 من مواطنيها من السفينة كما أعلنت كندا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وهونج كونج خططا لاستعادة مواطنيها.

 


استراليا

اليابان

فيروس كورونا

ميناء يوكوهاما

سفينة سياحية

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