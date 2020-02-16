20 أسرة بالرياض فى كفر الشيخ يطالبون بوقف فصل الحد بغرب أرض سوق المواشى

كفر الشيخ – محمد سليمان

تطالب 20 أسرة تقيم بجوار أرض سوق المواشى بمدينة الرياض التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوقف القرار 117 لسنة 2020 الصادرة بتاريخ 29 يناير 2020، لعمل فصل الحد فى غرب أرض سوق المواشى، وما جاورها لحين التحقق من صحة المعالم أمام القضاء، كما يعانون من تعنت المشترين لأرض سوق المواشى، وأشادوا بناء عليها بالمخالفة بدون ترخيص، وأغلقوا الشارع بين أرض السوق وبين المبانى التى يقيمون بها.

وقال مجدى إبراهيم عثمان، من أهالى الرياض، إنه "عند بناء تلك المساكن تركنا نصيبنا فى الشارع الجانبى 4.5 متر، على أن يترك الجار مثلنا 4.5 متر ليكون الشارع 9 أمتار، ولكن جارنا ترك 1.5 متر فقط، ولم يكتف بذلك بل منعنا من المرور فى الشارع الجانبى للتوجه لمنازلنا أو الخروج منها وأغلق الشارع تماما، وأصبح مرورنا من الشارع أمر مستحيل لعدم السماح لنا بالمرور بالقوة، وحررنا محضر حمل رقم 375 إدارى مركز الرياض، بالتهديدات التى تلقيناها، مطالبين بإزالة التعديات التى أقامها جارنا، وللأسف لم نجد استجابة".

وأضاف: "نستغيث بمحافظ كفر الشيخ، الذى يرفض أى تعديات على الشوارع، وجارنا متعدى على الشارع الفرعى والشارع الرئيسى، وسلكنا كل السبل لحل المشكلة بالجلسات العرفية وغيرها ولم نجد حل، مؤكداً أن مجلس المدينة أصدر أول قرار إزالة للمكان حمل رقم 9205 بتاريخ 14 مايو 2019م، ولم تتم الإزالة ولا نعرف ممن التواطؤ حتى يتركوه يشيد بناءه دون أن يزال المبنى الصادر له عدد من قرارات إزالة وصادر بحقة إزالة وفرض حراسة عليه لأن الأرض رخصتها ما زالت سوق حتى الآن، ونستغيث بالمحافظ بإصدار أوامره بإزالة التعديات.

وأضاف عثمان، أنه بالرغم من أن الأرض التى تم البناء عليها أرض سوق وممنوع البناء عليها بقرار المحافظين، إلا أن جارنا سلك مسلك غير قانونى بأنه باع لشريكه قطعة أرض على أنها فضاء، وللأسف السكرتير العام للمحافظة وافق على فصل حد له بناء على عقد طاعنين عليه أمام القضاء بالتزوير وتغيير فى معالم القطعة وتحدد له غدا الأحد 16 فبراير، والموافقة بفصل الحد يعطى لجارنا أرض لا يستحقها أسفل منازلنا، فهل نجد استجابة سريعة من المحافظ بوقف فصل الحد لحين البت فى صحة الأوراق وحتى لا يتم إقرار باطل، ولأن الموضوع كله منظور أمام القضاء من الطرفين.

وقال عبدالله علي، من المتضررين، "إنه يتعجب أن تتم الموافقة على إقامة فصل حد فى القطعة والتى اشتريناها من عام 2013، وأقمنا مبانينا عليها، والمقدم بإقامة فصل الحد يملك عقد تم توثقه فى 8 يناير 2020م فى نفس القطعة ملكنا والمقامة عليها منازلنا، ونستغيث بالمحافظ قبل فوات الأوان ويتم اقرار باطل، ويستولى الجار على ملكنا بدون وجه حق بسبب موافقة بإقامة حد فاصل."