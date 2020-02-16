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وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يضعان خطة للترويج السياحى لمدينة شرم الشيخ

الأحد، 16 فبراير 2020 02:26 م
وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يضعان خطة للترويج السياحى لمدينة شرم الشيخ وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء
كتبت آمال رسلان

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استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بمقر مكتبه بالعباسية، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بحضور غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة ومناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة. 
 
وتناول اللقاء بحث آليات وضع خطة للترويج لمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة ومحافظة جنوب سيناء بوجه عام لجذب وتنشيط الحركة السياحية اليها، حيث أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً بين جميع الجهات المعنية للنهوض بالقطاع السياحي بشرم الشيخ. 
 
جدير بالذكر أنه تم اتخاذ عدد من القرارات من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي المصري، بالإضافة إلى تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية، حيث سيتم تشغيل خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر ابتداءً من يوم 20 الشهر الجارى، وتشغيل خط مباشر من مطار Gatwick إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا.
 
ويأتى هذا اللقاء فى ظل شركات السياحة الانجليزية اليوم بتسيير أولى رحلاتها إلى شرم الشيخ، بواقع 5 رحلات أسبوعيا للمدينة من فبراير حتى مايو المقبل، وذلك بعد غياب أربعة سنوات لتنتهى فترة حظر الطيران البريطاني للمدينة السياحية.
 
وستنطلق الرحلات من مدن جاتويك ومانشستر وبرمنجهام، وأعلنت غادة شلبى نائب وزير السياحة والأثار أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني فى إطار قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران الى شرم الشيخ على تشغيل خط مباشر من مطار جاتويك وهو مطار دولى يقع في مدينة كرولي في مقاطعة غرب ساسكس، الى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة اسبوعياً، وجاء اختيار المطار نتيجة لدراسة السوق وطبيعة السائح المستهدف فى هذه المنطقة بجنوب إنجلترا.
 
وستؤدى الحركة السياحية المتوقعة من السوق الإنجليزى إلى رفع نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ، والتى كانت قد تضررت نتيجة توقف السياحة، وتمتلك مدينة شرم الشيخ قوة فندقية كبيرة حيث تتصدر كافة المقاصد السياحية بما بأكثر من 185 فندقا تضم حوالى 70 ألف غرفة فندقية.
 
 
 

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