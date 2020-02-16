مصرع طفلة صدمتها سيارة نقل بقرية الترامسة فى قنا

قنا – فريق المحافظات

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، صدمتها سيارة قلاب أمام قرية الترامسة بجوار مسجد الجوفان، بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد مصرع طفلة "4 سنوات، بعدما صدمتها سيارة " قلاب" أمام قرية الترامسة بجوار مسجد الجوفان، بمحافظة قنا، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازمة عن الحادثة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.

فى سياق آخر قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة سائق بالإعدام شنقا لقيامه بقتل شقيقين وإلقاء جثتيهما فى بئر وسرقة سيارتهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمود دسوقى وشريف عفت مصطفى بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسنى وعلاء معتمد.

تعود أحداث القضية ليوم 8 فبراير 2017 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بالعثور على جثتى فريج عوده سليم وشقيقه إبراهيم ملقاة داخل بئر على الطريق الصحراوى قفط القصير وبهما إصابات بطلقات ناريه فى أنحاء متفرقة من جسديهما.

وكشفت التحريات، أن مرتكب الحادث جابر م جابر 23 سنة سائق لودر ومقيم بنجع العرب بمركز فقط، حيث اعتقد قيام المجنى عليهما بنقل كمية من المخدرات من البحر الأحمر إلى قنا وتربص لهما على طريق قفط القصير وأمطرهما بطلقات نارية من بندقية آلية والقى جثتيهما فى بئر ثم استولى على سيارتهما وفر هاربا.

وتم ضبط المتهم وإحالته محبوسا لمحكمة جنايات قنا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وذخائر وسرقة سيارة وقضت المحكمة بإعدامه شنقا.