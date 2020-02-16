محكمة بحرينية تقضى بالسجن 3 سنوات لمتجمهر أحرق وأخرون العلم الإسرائيلى

كتب مصطفى عنبر ووكالات الأنباء

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في مملكة البحرين ، يتأييد سجن "متهم" بالتجمهر والشغب لمدة 3 سنوات. وفقا لصحيفة البلاد البحرينية. وقالت المحكمة البحرينية أن المحكوم عليه ، إدعى التجمهر نصرة للقضية الفلسطينية فأحرق وآخرون العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى.

وجاء في اعترافات الشاب المدان أنه اشترك في الواقعة بتحريض من المتهم الثاني الذي سبق الحكم عليه، مشيرا إلى أنه والمتهم الثاني وآخرين مجهولين تجاوز عددهم 10 أشخاص اتفقوا فيما بينهم على الالتقاء بشارع البديع يوم الواقعة ليلا؛ وذلك لمؤازرة القضية الفلسطينية، فاتجهوا حيث المكان المتفق عليه ملثمين وحاملين معهم الأخشاب والبترول وكرسي والعلم الإسرائيلي، ومن ثم أغلقوا الشارع عند مدخل منطقة أبوصيبع بالأخشاب وسكبوا عليها البترول وأشعلوا النيران فيها، حتى يمنعوا القوات الأمنية من الوصول إليهم.

وذكرت المحكمة أن المدانون كان قصدهم من ذلك الفعل تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر والإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن اشتراك المتهمين في الواقعة، فتم القبض عليهما.

وقررت المحكمة البحرينية ، أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمستأنف ومتهم آخر قضي بإدانته، أنهما بتاريخ 30 مايو 2019، أولا: أشعلا وآخرين مجهولين عمدا حريقا في الأوراق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية.

ولهذه الأسباب ، حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، فلم يقبل المتهم الأول بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، والتي قضت بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.