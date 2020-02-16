محافظة الأقصر : عرض إنشاء نفق أسفل نهر النيل بين البر الشرقى والغربى على وزير النقل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، منذ قليل اليوم الأحد، أنه خلال لقائه مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعرض عدد من المشروعات المتعلقة بخطة المحافظة الحالية والمستقبلية لإنشاء الطرق والكبارى، حيث جاء اللقاء فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنمية صعيد مصر فى كافة المجالات، من المقرر أن تقوم وزارة النقل بإعداد دراسات متكاملة بشأن إنشاء نفق أسفل نهر النيل يربط ما بين البرين الشرقى والغربى، على أن يتوسط المسافة ما بين كوبرى البغدادى الواقع جنوب مدينة الأقصر ، وكوبرى محور قوص الواقع شمال الأقصر.

وأكد الفريق كامل الوزير خلال اللقاء، أنه فى الزيارة القادمة إلى محافظة الأقصر سيتم إجراء المعاينات اللازمة لتحديد الموقع الذى سيتم إنشاء النفق به، مشيراً إلى أنه بمجرد اكتمال الدراسات الفنية اللازمة وتحديد تكلفة إنشاء النفق وتوفير الاعتماد اللازم، سيتم إدراجه ضمن خطة وزارة النقل، وقال محافظ الأقصر، أن إنشاء هذا النفق سيكون بمثابة تتويج لأعمال التطوير الضخمة التى تتم على أرض المحافظة.

وكان قد أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظة للمشروعات، عن قيام محافظة الأقصر، بالتعاقد مع شركة القناة للترسانة النيلية التابعة لهيئة قناة السويس، لإنشاء وبناء معديتين نهريتين جديدتين لخدمة أهالى الأقصر ورفع مستوى حركة النقل النهرى بين البر الغربى والبر الشرقي، وذلك بالإضافة إلى المعديات التى تعمل حالياً، وذلك فى إطار السعى لتخفيف العبء على المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الأقصر فى مجال النقل والمواصلات، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة المرتبطة بالقطاع السياحى بالأقصر، مضيفاً أنه تم التنسيق بين وزارة الرى وهيئة قناة السويس للبدء فى التنفيذ الفوري للمشروع ليتم دخول المعديتين الجديدتين الخدمة فى أقرب وقت ممكن، كما قال المهندس محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمعديتين، أن المعديتين الجديدتين تتسع كل واحدة منهما لـ250 فرد، ويصل طول الواحدة إلى 24 متر، وتعمل بمحركين بالإضافة إلى 2 رفاس، وتبلغ سرعة الواحدة منهما 10 إلى 12كم/ ساعة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق ليتم تطبيق عناصر الهوية البصرية الخاصة بالأقصر على المعديتين لتتواكب مع ما تشهده الأقصر من مشروعات تطوير وتجميل فى مختلف أنحائها.