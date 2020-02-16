متوسط العمر المتوقع للولايات المتحدة يصل إلى 85 بحلول عام 2060

كتب بيتر إبراهيم

سيكون حوالى ربع جميع سكان الولايات المتحدة أكبر من 65 عامًا بحلول عام 2060، وسيصل متوسط العمر المتوقع إلى 85 مرة بحلول ذلك العام، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي. ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال مسئولو المكتب إن الزيادة في متوسط العمر المتوقع خلال العقود الأربعة القادمة من المرجح أن تكون أبطأ مما كانت عليه فى العقود الأربعة الماضية .

وارتفع متوسط العمر المتوقع بحوالي ثماني سنوات بين عامى 1970 و2015، ولكن من المتوقع أن يرتفع بنحو ست سنوات بين عامي 2017 و2060.

ولاحظ مكتب الإحصاء أنه فى النصف الأخير من القرن العشرين، انخفضت الأمراض المعدية ووفيات القلب والأوعية الدموية، في حين زادت اللقاحات وكانت هناك حملات للحد من التدخين وتشجيع النشاط البدنى، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأكدت دراسة سابقة أن متوسط العمر المتوقع هو عشر وسبع سنوات على التوالى للرجال والنساء الذين يعانون من اضطرابات عقلية، مقارنة بعامة السكان، وذلك عقب إصابتهم بالأمراض.

وكشفت الدراسة الجديدة التى أجريت فى كلية الطب جامعة "لندن" أن معدل الوفيات لمن يعانون من أنواع مختلفة من الاضطرابات قد ارتفعت بشكل ملحوظ.

وقالت الدراسة التى نشرت مؤخرا فى مجلة "لانسيت" الطبية: "لقد بحثنا كيف تغيرت معدلات الوفيات لكل نوع من أنواع الاضطرابات، لكل عمر، للذكور والإناث، بالإضافة إلى النظر فى الوفيات المبكرة، تمكنا من استكشاف أسباب محددة للوفاة مثل السرطان والسكري والانتحار".

وبناء على بيانات من 7.4 مليون شخص يعيشون في الدنمارك بين عامي 1995 و2015، تقدم هذه النتائج رؤى جديدة حول كيفية تأثير الاضطرابات العقلية على حياة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مثل الاكتئاب واضطرابات القلق واضطرابات تعاطي المخدرات.