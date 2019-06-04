القلق أنواع.. كيف تعرف إذا كنت تعانى من اضطراب القلق

كتبت إيناس البنا

القلق رد فعل طبيعي وصحي في مواقف مثل محاولة الحصول على وظيفة جديدة، أو عند التواجد فى وضع خطير، أو تجربة انفصال رومانسي أو تجربة حزن أو صعوبة في النوم فور وقوع حادث مؤلم.

اضطرابات القلق وفقًا لـ"جمعية القلق والاكتئاب الأمريكية" هو نوع من الأمراض النفسية الشائعة التى تصيب حوالي 40 مليون أمريكي بالغ، ولحسن الحظ فإن اضطرابات القلق قابل للعلاج بدرجة عالية، ويجب عليك زيارة الطبيب إذا كان قلقك يتداخل مع حياتك اليومية، إذا كان القلق يتداخل مع الأنشطة اليومية من خلال كونها مستمرة أو لا يمكن التحكم فيها، فقد يكون لديك اضطراب قلق.

اضطراب القلق



هناك عدة أنواع من اضطرابات القلق، مثل اضطراب القلق العام، واضطراب الهلع ونوبات الهلع، الخوف من الأشخاص الأجانب، اضطراب القلق الاجتماعى، التشويش الانتقائى، قلق الانفصال، الرهاب المحدد.

من المهم إدراك الفرق بين القلق اليومي واضطراب القلق المحتمل، والقلق اليومي، على سبيل المثال، قد يشمل الشعور بالقلق أو الخوف من شيء أو مكان أو وضع خطير.

أما اضطراب القلق فقد يسبب خوفًا غير منطقى أو تجنب كائن أو مكان أو موقف لا يمثل تهديدًا بالخطر أو لا يمثل أي خطر على الإطلاق.