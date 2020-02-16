"فرشوا المعدية سجاد".. "الغربية" تستقبل وزيرة الهجرة لزيارة مصنع دهانات.. فيديو

الغربية_ عادل ضرة _ مصطفى عادل

شهدت قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، قيام وزيرة الهجر يرافقها محافظ الغربية ونائبه، بالدخول لأحد مصانع دهانات بقرية الفرستق بعد أن عبرت على معدية فوق مصرف للدخول لمصنع الدهانات وتم وضع سجاد على المعدية الخشبية لتمهيد المعدية لعبور الوزيرة فوقها.

وانبهرت الوزيره بعجلة الانتاج داخل المصانع وانتظام العمل بها، وانتاج هذه المصانع والتى تصدر منتجاتها للخارج.

وتعد قرية الفرستق من القرى المنتجة بالمحافظة ويعمل بها 7000 شخص فى صناعة الدهانات والخزف والفخار ويوجد بها أكثر من 350 مصنعا تعمل فى مجال صناعة الفخار والخزف والدهانات، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" فى الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، رافقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وكل من خالد مصباح وفؤاد حسب الله وسامح حبيب نواب دائرة بسيون وقطور.

وتأتي هذه الزيارة بالتعاون والتنسيق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، وهم الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى، وعن فريق برنامج تطوير التعليم الفني، والدكتورة صفاء مرعي مقررة المجلس القومي للمرأة بالغربية، ومحمد العلقمي مسئول جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الغربية، مروة محسن خبيرة التطوير، الدكتور محمد سمير مدير مكون الحوكمة في البرنامج، الدكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي للبرنامج.

وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنيTvet" Egypt"، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.











