صور.. محافظ كفر الشيخ: مستشفى العبور نقطة مضيئة بالمنظومة الطبية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، قسمي المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة بمستشفى العبور بمدينة كفر الشيخ، وتابع أعمال التطوير بأقسام المستشفى المتعددة .

جاء ذلك بحضورعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد فرج قاسم، مدير عام فرع كفر الشيخ للتأمين الصحي، والدكتورة نجلاء شاهين، مستشار رئيس الهيئة لأمراض الدم للأطفال، والدكتور محمد كمال بسام، مدير مستشفى العبور.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تجديد وتطوير قسم المسالك البولية بمستشفى العبور لخدمة المرضى، ويضم 5 غرف مسالك بولية بإجمالي 20 سريرا، حيث إن كل غرفة تحتوى على 5 أسرة، كذا 3 أطباء مسالك، و10 تمريض، بتوفير المستلزمات والأدوات الطبية وزيادة عدد الأسرة للمرضى، وتوفير الدم اللازم لهم.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير قسم الأورام ويضم 33 سرير، و13 ممرض وممرضة، وطبيب.

وأشارمحافظ كفر الشيخ، إلى أن يتم تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة بشكل تدريجي وتقديم خدمة طبية مطورة ومتميزة لأبناء المحافظة، لافتاً أن مستشفى العبور نقطة مضيئة بالمنظومة الصحية، وسنعمل باستمرار على تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة بها، كما تفقد محافظ كفر الشيخ، وحدة أمراض الدم، بإجمالي 20 سرير، وصيدلية، ومعمل تحاليل مخصص لهم، وسيتم تطويره خلال 5 شهور، كما تم تطوير مقاعد الانتظار وتزويد المستشفى بـ 130 مقعد ثلاثي.

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر والتقدير للمنظومة الجماعية، والقائمين على العمل بالمستشفى، لافتاً إلى تكريم المتميزين فى لقاء المواطنين بديوان عام المحافظة، ومن بينهم الدكتور" محمد كمال بسام" مدير مستشفى العبور، "أحمد جمعة"، مسئول مكافحة العدوى بالمكتب الفني بمستشفى العبور، والدكتورة "دعاء محمد الغنيمي"، استشاري أطفال بوحدة امراض الدم بمستشفى العبور، والدكتور محمد كمال عسكر، نائب رئيس وحدة امراض الدم، فضلا عن تكريم ممرضتين في قسم الأورام وهما "مسعودة فتيح راغب"، و" امل محمد شعبان "

وشدد محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية، وخاصة لنقل مرضى الغسيل الكلوي، والأمراض المزمنة، من جميع مراكز المحافظة، كما تفقد محافظ كفر الشيخ، معهد التمريض المشترك بالدور التاسع بمستشفى العبور، والذى يضم 6 فصول بإجمالي 280 شخص من بينهم 50 ذكور، و230 إناث، والتي تقام يومين من كل أسبوع، مشيداً بمعهد التمريض المشترك بالمحافظة، وقيادة فرع التأمين الصحي، ووزارة الصحة، مكلفاً بإعادة توزيع أطباء التأمين الصحي ووزارة الصحة بالاشتراك مع أطباء جامعة كفر الشيخ.



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى العبور



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى العبور



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى العبور