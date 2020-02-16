صور.. محافظ القاهرة يتفقد ميدان التحرير ويوجه بسرعة طلاء العقارات

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير بعد الانتهاء من تثبيت أجزاء المسلة الفرعونية، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من طلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير، ورفع كفاءة الطرق المحددة لمسار المومياوات .

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير للميدان بالكامل بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

وشهدت المنطقة المواجهة لمجمع التحرير تجهيز أماكن لزراعة النخيل، بالإضافة إلى تجهيز حديقة المجمع لزراعتها بالنخيل وأشجار الزيتون، واستحداث منظومة إنارة ميدان التحرير بالكامل لإظهار الميدان مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان.

وتشهد صينية الميدان تنفيذ قاعدة كبيرة سيتم تثبيت المسلة الفرعونية التى تزن 100 طن تقريبا، والتى تم نقلها من منطقة صان الحجر بالشرقية الأثرية، بالإضافة إلى تجهيز قواعد لتثبيت 4 تماثيل كباش يتم نقلها من الفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الاقصر، والتى بدأ نقلها بالفعل بعد ترميمها.

ومن المقرر أن يتم إنشاء نافورة دائرية بمحيط المسلة الفرعونية التى سيتم تثبيتها بالميدان، وهو ما أكده المهندس هانى فرحات، أحد مهندسى التنفيذ بالمشروع، لتظهر الصينية بها المسلة و4 تماثيل للكباش الفرعونية والنافورة التى تحيط بالمسلة وأماكن لاند سكيب

وانتهت وزارة السياحة والآثار من تثبيت القاعدة الهرمية، لمسلة رمسيس الثانى، فى ميدان التحرير، ضمن أعمال تطوير ميدان التحرير، كما تم تركيب الأجزاء الأخرى من المسلة على قاعدة مرتفعة حتى تكون بعيدة عن أيدى المشاة ومرتادى الميدان، وأن جميع أجزاء المسلة خضعت إلى أعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل من مرممى المجلس الأعلى للآثار.

جدير بالذكر أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوى على شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالى 19 مترا ويصل وزنها إلى حوالى 90 طنا، وهى منحوتة من حجر الجرانيت الوردى وتتميز بجمال نقوشها التى تصور الملك رمسيس الثانى واقفا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.



