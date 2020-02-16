صور.. فوج من طلاب جامعة الفيوم يزورون مصنع إنتاج بطاقات الرقم القومى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قيام الفوج الثالث والعشرين من طلاب جامعة الفيوم؛ بزيارة مصنع إنتاج بطاقات الرقم القومى التابع لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك فى إطار مبادرة "كل يوم جديد" التى تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن، لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وجه بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة، لتعريفهم بحجم الإنجازات التى تقوم بها الدولة فى مختلف نواحى التنمية.

وأكد عبد الغفار على أهمية هذه المبادرة، التى تسعى من خلالها الوزارة لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التى يتم تنفيذها، وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية، وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

ومن جانبه حرص اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية وقيادات القطاع، على تقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلى حول المصنع، وأهمية الدور المنوط بمركز الإنتاج فى توفير كافة احتياجات المواطنين من بطاقات الرقم القومي، الأمر الذى يستوجب تعظيم العمل المكلفين به، وما له من مردودًا قوميًا، وضرورة العمل على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الأداء به.

وخلال الزيارة اصطحب العقيد مهندس عمرو صالح الطلاب فى جولة للورش الإنتاجية ومعامل المصنع، لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل المصنع، والرد على كافة تساؤلات الطلاب.

فيما أوضح أحمد الشيخ وكيل الوزارة بقطاع التعليم أن مبادرة "كل يوم جديد"؛ تهدف إلى تنفيذ جولات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وإطلاع الطلبة على الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية فى كافة المجالات.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل المصانع، مشيدين بأداء العاملين وجودة الأداء والاحترافية، والدقة، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذى عزز لديهم فخرهم ببلادهم، وتطلعهم إلى تكرار الزيارة مرة أخرى.