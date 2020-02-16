صور.. المحافظون يشهدون انطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال

المحافظات عبد الله صلاح - جاكلين منير - صلاح المسن - أحمد مرعى - رباب الجالى - السيد فلاح

دشن المحافظون اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى اليوم الأول للحملة، حيث قام المحافظون بتطعيم الأطفال بأنفسهم ودعوا جموع الأمهات بالإسراع فى تطعيم أطفالهم.

ففى بورسعيد دشن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الحملة من وحدة صحة أسرة المناخ2، والتى تنفذها مديرية الصحة على مدى 4 أيام بداية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

واطمأن محافظ بورسعيد، على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة من سن يوم حتى 5 سنوات، موجهًا وكيل وزارة الصحة بإعداد بعمل تقرير يومى خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمر عن سير العمل فى الحملة ومتابعة فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، ومكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الحملة تعمل وفق خطة عمل محددة، وتم تدريب جميع الفرق الطبية عليها، ويتم التطعيم من منزل لمنزل لجميع الأطفال بأنحاء المحافظة من خلال الفرق المتحركة بخلاف الفرق الثابتة، مشيرًا إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وسيتم العمل بالحملة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً بشكل يومى خلال هذه الفترة.

وفى الفيوم تفقد المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ انطلاق أعمال الحملة بالمركز الطبى بكيمان فارس، وكذا المركز الطبى بالحادقة بمدينة الفيوم.

أوضح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أن الحملة تستهدف 631 ألف و511 طفل للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال بالمحافظة، لافتاً الى تجهيز مديرية الشئون الصحية 1887 فريقاً، منها 205 فريقاً ثابتاً، و1682 فريقا متحرك يجوب الريف من منزل إلى منزل للوصول لجميع الأطفال المستهدفة.

كما افتتح اللواء هشام امنة محافظ البحيرة فعاليات الحملة بمستشفى الهلال الأحمر بدمنهور، مشددا على تذليل كافة العقبات التى تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين، المشاركين فى حملة التطعيم لتحقيق المستهدف منها.

واوضح وكيل وزارة الصحة أن حملة التطعيم بالمجان وأنه لا يوجد موانع للتطعيم سوى للأطفال المصابين بأمراض نقص المناعة ويتلقون أدوية لذلك و أنه يمكن تأجيل التطعيم للأطفال المصابين بأمراض حادة وارتفاع درجات الحرارة لحين زوال الأعراض المرضية .

كما أعلنت محافظة الأقصر، أن مديرية الصحة انتهت من التجهيزات والاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمواعيد ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً للفرق المتحركة، ومن الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً للفرق الثابتة، حيث أنه لا توجد أى موانع للتطعيم.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن المديرية تستهدف تطعيم 252 ألف و363 طفلا على مستوى محافظة أسوان، خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى بدأت فاعلياتها اليوم الأحد بكافة مراكز ومدن محافظة أسوان.

كما أطلقت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، من مركز طب أسرة سان ستيفانو ، إشارة بدء الحملة وتفقدت العيادات والفرق الثابتة داخل مركز الصحة، لمتابعة أعمال الحملة، مشيدة بالمجهود المبذول ومستوى التجهيز الذى تعمل به الفرق ، ووجهت أمهات الأطفال بضرورة الحرص على المشاركة فى هذه الحملات والتى تعد أداه سهلة لوقاية أبنائهم من الأمراض وزيادة مناعتهم.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، تنفيذ الحملة فى جميع المدارس والوحدات الصحية ومراكز رعاية الامومة والطفولة والوحدات الصحية القروية، من خلال 225 فرقة طبية لتحصين 384441 طفلًا مستهدف تطعيمه ضد مرض شلل الأطفال

ولفت إلى أن محافظة الوادى الجديد خالية من شلل الأطفال طوال العشر سنوات الماضية وأن قطاع الطب الوقائى يعمل على الاستمرار فى مواجهة المرض وجعل المحافظة خالية منه.

وذكر محروس، أنه جرى تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006.

تأتى الحملة ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تنظمها وزارة الصحة والسكان ؛ للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ، ويشمل التطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين فى المحافظة وقت الحملة

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى منتصف مارس المقبل، مستهدفة مواليد 2016، وذلك خلال تدشينها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحى الأسمرات ، حيث تستهدف الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال ، 6 مليون طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض



محافظ بورسعيد يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال



محافظ بورسعيد يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال



محافظ بورسعيد يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال