صحة شمال سيناء: الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تسير بنجاح.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم سير العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنجاح، وانتشار الفرق الطبية فى كل موقع، وشهد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، انطلاق الحملة من العريش .

وتابع شوكة العمل بنقاط التطعيم بمركز رعاية وسط مدينة العريش، يرافقه خالد العقدة مشرف وزارة الصحة، و محسن صبحى مراقب عام مديرية الصحة.

وأعلن مدير مديرية الصحة بشمال سيناء أن المستهدف من التطعيم 55146 طفل على مستوى المحافظة، وان الفرق العاملة بالحملة 425 فريق واضاف أن التطعيم آمن ومجانى وأن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات المصريين وغير المصريين وقال انه يتابع الحملة بالمحافظة خالد العقد مشرف وزارة الصحة .

وقال الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى إن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات فى الفترة من 2/16 وحتى 2020/2/19 مشيرًا إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، كما وجه الدكتو محمد فايز أنيس وكيل مديرية الصحة، اثناء زيارته لمركز حضرى المساعيد بعمل تقرير يومى خلال فترة الحملة ومتابعة فرق التطعيم .

وأكد أن الحملة تعمل وفق خطة عمل محددة، وتم تدريب جميع الفرق الطبية عليها، لافتا لتوافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة .

وجاء فى بيان صحة شمال سيناء انه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.