بسبب البرد القارس.. رئيس جامعة دمياط يقرر صرف 500 جنيه مكافأة للأمن الإدارى

دمياط معتز الشربينى

قرر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط صرف مكافأة قدرها 500 لكل عضو بالأمن الإدارى بسبب قيامهم بحراسة المنشآت فى أجواء البرد الشديدة التى تمر بها البلاد منذ فترة غير قصيرة، وذلك تقديرا منه للظروف القاسية التى يعملون بها نظرا لطبيعة مهام عملهم.

وكان الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط قد أحال اثنين من أعضاء هيئة التدريس للتحقيق بسبب مخالفتهما تعليمات الجامعة وذلك على خلفية مذكرة تفصيلية رفعها عميد أحد كليات الجامعة كونه السلطة المختصة بكليته، بإحالة إثنين من أعضاء هيئة التدريس للتحقيق بمعرفة أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة تفعيلا لمواد قانون تنظيم الجامعات، وذلك لاصطحابهم مجموعة من الطلاب فى رحلة دون اتباع الإجراءات المتعارف عليها و الحصول على موافقة السلطة المختصة.

وناشدت إدارة الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس باحترام التقاليد الجامعية بشأن الأنشطة الطلابية حرصا على سلامة الطلاب و الأساتذة، كما تطالبهم بعدم الخروج عن المألوف بتنفيذ أية أنشطة دون الحصول على موافقة عميد الكلية، تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية.

من ناحية أخرى كان مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط قد وافق على إنشاء عدد من المراكز البحثية و العلمية تفعيلاً لبنود الخطة الاستراتيجية للجامعة و هى: مركز تدريب الخريجين على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، مركز البحوث وصيانه التراث، مركز تعليم اللغة الإنجليزية لأغراض خاصة، مركز الحرف التراثية، مركز الدراسات والاستشارات الخاصة بالثروة السمكية، مركز مكافحة السموم الفطرية وتحليل المواد الغذائية.

كما وافق المجلس على تخصيص مكافأة للعاملين بقطاع خدمة المجتمع لتميز أداء القطاع في عدة مجالات ومنها القوافل الزراعية و محو الأمية والتحاليل الدقيقة.