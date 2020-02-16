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اليوم.. أكاديمية البحث العلمى تكرم 300 عالما بحضور وزير التعليم العالى

الأحد، 16 فبراير 2020 08:00 ص
اليوم.. أكاديمية البحث العلمى تكرم 300 عالما بحضور وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تنظم  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم الأحد  حفل تسليم أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى  الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018 والتي منحهم إياها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم في أغسطس 2019.
 
ومن المقرر أن تقام الاحتفالية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ، فى تمام الساعة التاسعة ونصف صبحا  تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
 
 كما سيتم تكريم  الفائزين بجوائز الرواد عن عامي 2017 و2018 وتسليمهم درع الأكاديمية، وتكريم الفائزين بجوائز المرأة عن عامي 2017 و2018 أيضاً وتسليمهم شهادات تقدير، وسيتم تكريم السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد عن أعوام 2014، 2015، 2016، 2017، و2018.
 
 
ومن المقرر أن يتم تكريم ما يزيد عن 300 عالم فى مختلف التخصصات، وسيحضر الاحتفال علماء مصر وكبار الشخصيات ورؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية؛ حيث تعي وتقدر الدولة دور العلم والعلماء وحريصة كل الحرص على تكريم علمائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن والاستفادة من علمهم وخبراتهم.
 
وعلى جانب آخر كان  الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  السفير سيرجى تيرتنتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا في القاهرة، وخلال اللقاء تم بحث مدي تقدم المشروعات المشتركة الجارية بين أكاديمية البحث العلمى وأكاديمية بيلاروسيا للعلوم، وشمل اللقاء مباحثات ثنائية من أجل تطوير التعاون بين الطرفين، حيث تم بحث إمكانية زيادة عدد المشروعات المشتركة وأن تمتد المشروعات لتشمل مجالات متعددة مثل الهندسة الزراعية، وعلوم المواد الجديدة والسبائك ونقل وتوطين التكنولوجيا ومعالجة المياه، و  تم كذلك بحث إمكانية إقامة مشروعات كبرى مشتركة لدعم شباب الباحثين في البلدين، حيث أبدى السفير البيلاروسى اعجاب بيلاروسيا بتجربة مصر فى منتدى شباب العالم.                                    

أكاديمية البحث العلمى

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