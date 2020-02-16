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المعمل الكيماوى يحدد مصير متهمين بحيازة 114 طن منتجات عطارة مجهولة المصدر

الأحد، 16 فبراير 2020 05:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير متهمين بحيازة 114 طن منتجات عطارة مجهولة المصدر عطارة ـ أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة الجمالية الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بأخذ عينة من 114 طن منتجات عطارة، تم ضبطها بحوزة صاحبى مخزني عطارة، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من مدى صحتها وتأثيرها على المستهلك لاستكمال التحقيقات وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائى مدير إدارة تموين العاصمة، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد العطارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة  الجمالية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (27,170 طن مواد عطارة "زعتر- كركديه- سلمكة- ينسون- كمون- خروب- عرق سوس- ورق لورى- دوم- زبيب") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر".

كما تمكنت حملة تموين لمباحث القاهرة، فى القبض على المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة مواد العطارة بدائرة قسم شرطة الجمالية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (86,800 طن "مواد عطارة") معبأة داخل شكائر وعبوات غير مسجلة بوزارة الصحة بدون مستندات مجهولة المصدر .

تأتى تلك الحملات انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.


مباحث القاهرة

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