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السجن 6 سنوات لعامل بالشرقية هتك عرض طفل يعمل معه داخل الورشة

الأحد، 16 فبراير 2020 11:28 ص
السجن 6 سنوات لعامل بالشرقية هتك عرض طفل يعمل معه داخل الورشة سجن - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة، اليوم، عامل بدائرة مركز الزقازيق، بالسجن 6 سنوات لتعديه جنسيا على طفل يعمل معه داخل الورشة والقيام بهتك عرضه، وتطوع للدفاع عن الطفل ممثل عن مؤسسة النهوض بأوضاع الطفولة بالشرقية للدفاع عن الطفل، وصدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، ومحمود مجدي عبده، وسكرتارية نبيل شكري.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من عام 2019، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من إسلام النجار، محامى عن أسرة الطفل" ف م ف" 10 سنوات مقيم دائرة مركز الزقازيق، تتهم فيه" س س ع"  عامل فى ورشة بالتعدى جنسيا على الطفل، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 48632 لسنة 2019 جنح مركز الزقازيق، وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أحمد متولي، رئيس المباحث والنقيب محمد مصطفي، معاون المباحث من ضبط المتهم،  فيما تضامن مع أسرة الطفل، المحامى محمد عبد الحميد، مسئول مؤسسة النهوض بأوضاع الطفولة بالشرقية للدفاع عن الطفل وتوفير الرعاية له وتأهيله معنويا وتطوع للدفاع عن الطفل.

وتم إحالة الواقعة لنيابة مركز الزقازيق، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التي قررتعرض الطفل علي مصلحة الطب الشرعي، حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، نظم عدد من أهالي وشباب قرية كفر الحصر، دائرة مركز شرطة الزقازيق، وقفة حملوا لخلالها الافتات لتوجيه الشركة لضباط مباحث مركز الزقازيق، والمقدم أحمد متولي، لجهودهم في تطهير القرية من المواد المخدرة، وخاصة بعد إنتشار المخدرات بصورة كبيرة بالقرية، ودشن عدد من الشباب مبادرة لمحاربة المخدرات بالقرية.

 

 

 


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