إخلاء سبيل صاحب محطة وقود لحيازته 62 ألف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، بإخلاء سبيل صاحب محطة وقود يدير منشأة بدون تراخيص وبحوزته 62 ألف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء على ذمة التحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائى مدير إدارة مباحث تموين العاصمة، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإدارة منشأة "بدون ترخيص" وبالفحص تبين عدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة والمدون بها كميات المواد البترولية المصرح بتخزينها وعدم وجود الرسم الهندسى الخاص بالمحطة.

بقياس التنكات تبين وجود كمية قدرها (48500) لتر "سولار" (13400) لتر "بنزين 80"قدرت بقيمة مالية (125687) جنيهاً تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب محطة وقود بمنطقة المعادى لقيامه بتجميع 156 ألف لتر مواد بترولية بقيمة مليون جنيها، بقصد بيعها فى السوق السوداء بأعلى من أسعارها الأصلية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت حملة تموينية من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة المعادى (بمحافظة القاهرة) لتجميعه (156,900) لتر "سولار - بنزين") دون التعاقد على تلك الزيادة المضبوطة مع الجهات المختصة، وذلك بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء، حيث قدرت الكمية المضبوطة بأكثر من (مليون جنيهاً تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما سقط فى ايدى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مصنع فى منشأة ناصر، وبحوزته 270 ألف متر اسلاك كهربائية مغشوشة وتحرر محضر بالواقعة.