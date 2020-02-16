سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 فبراير 2020 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة الدراجات البخارية فى الشرابية

الأحد، 16 فبراير 2020 11:43 ص
إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة الدراجات البخارية فى الشرابية محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الشرابية ، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة ، إحالة  عاطل تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات البخارية، للمحاكمة .

 

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة مركبات "التوك توك"، وحرر محضر بالواقعة، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل التى تلقاها اللواء نبيل سليم مدير المباحث  بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب ، وذلك "توصيل الأسلاك" وإخفائها داخل جراج كائن بشارع جسر البحر بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بسرقة 2 مركبة "توك توك" بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم بإرشاده ضبط المركبتين المُستولى عليهما داخل الجراج المُشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على مركبتى "التوك توك" واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 

وكانت نيابة المعادي، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة النصب على محاسب بطريقة "توليد الدولارات" بالمعادي، وذلك بعدما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

بدأت القضية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بتلقيه بلاغًا "إ.م"، 29 سنة، محاسب، أفاد فيه بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ـ عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى أوهمه بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام مادة كيميائية وطلب منه 150 ألف جنيه، لشراء هذه المادة من خارج البلاد، وعقب ذلك قابله، وسلمه المبلغ المالي المتفق عليه وفى وقت لاحق اتصل بالمجنى عليه هاتفيًا وأخبره بوصول المادة الكيميائية، واتفق معه على التقابل بشارع الزهراء، وطلب منه مبلغ مالى آخر قدره 50 ألف جنيه لتسليمه المادة، إلا إنه ارتاب في أمره وحضر للإبلاغ.


إحالة عاطل

سرقة المركبات

الدراجات البخارية

توصيل السلك

قسم الأميرية

أخبار الحوادث

أخبار عاجله

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة عاطل للمحاكمة أوهم محاسبا بقدرته على تحويل الورق لـ دولارات بالمعادى

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:00 ص

إحالة عاطلين للجنايات سرقا سائقا بالإكراه بعد خداعه بتوصيلهما فى الخليفة

الأحد، 09 فبراير 2020 11:50 ص

إحالة عاطل إلى "الجنايات" بتهمة قتل مسن بسبب خلافات الجيرة في المطرية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:41 م

إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة 400 جرام حشيش فى الزاوية الحمراء

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:58 م

إحالة عاطلين بتهمة تشكيل عصابى لترويج المخدرات فى المرج لمحكمة الجنايات

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

القضاء الإدارى يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

الإدارية العليا تعاقب 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

من هم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

الإسكان: طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بنظام مبادرة البنك المركزى‬

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

النائب العام يأمر باستكمال التحقيق مع باترك جورج بتهمة إذاعة أخبار كاذبة

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

فيديو.. 8 نصائح عشان تحمى نفسك من "تسمم الحمل"

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون طفل

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد يسعى لتأكيد التفوق بالدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

لو عايش بره مصر.. كيف تحجز قطعة أرض فى المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن؟

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال فى مصر 2020 بقيمة 1.7 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة