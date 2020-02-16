إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة الدراجات البخارية فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الشرابية ، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة ، إحالة عاطل تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات البخارية، للمحاكمة .

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة مركبات "التوك توك"، وحرر محضر بالواقعة، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل التى تلقاها اللواء نبيل سليم مدير المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب ، وذلك "توصيل الأسلاك" وإخفائها داخل جراج كائن بشارع جسر البحر بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بسرقة 2 مركبة "توك توك" بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم بإرشاده ضبط المركبتين المُستولى عليهما داخل الجراج المُشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على مركبتى "التوك توك" واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وكانت نيابة المعادي، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة النصب على محاسب بطريقة "توليد الدولارات" بالمعادي، وذلك بعدما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت القضية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بتلقيه بلاغًا "إ.م"، 29 سنة، محاسب، أفاد فيه بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ـ عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى أوهمه بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام مادة كيميائية وطلب منه 150 ألف جنيه، لشراء هذه المادة من خارج البلاد، وعقب ذلك قابله، وسلمه المبلغ المالي المتفق عليه وفى وقت لاحق اتصل بالمجنى عليه هاتفيًا وأخبره بوصول المادة الكيميائية، واتفق معه على التقابل بشارع الزهراء، وطلب منه مبلغ مالى آخر قدره 50 ألف جنيه لتسليمه المادة، إلا إنه ارتاب في أمره وحضر للإبلاغ.