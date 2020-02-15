200 شاب وفتاة يشاركون في مهرجان رياضي للجري والمشي بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم السبت، برفقة حجاج محمود حامد مدير إدارة شباب الطود، فعاليات المهرجان الرياضي "ماراثون للجري والمشي" من أمام المدينة الشبابية الدولية بالطود حتى مزلقان محطة الطود، وذلك تحت رعاية إدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة الطود، وتحت شعار "الرياضة للجميع" وعلى روح المرحوم الكابتن "مدحت رمضان" أحد مشجعي مركز شباب الحسينات.

وأعرب نائب رئيس مركز مدينة الطود خلال المهرجان، عن سعادته بتواجد المشاركين في المهرجان والذي بلغ عددهم 200 مشارك ومشاركة من جميع الأعمار السنية، مؤكداً أن الجري والمشي فكرة الارتقاء بالصحة العامة عن طريق ممارسة الرياضة، وترسيخ قاعدة ممارسة الرياضة لدي جميع فئات المجتمع.

ومن جانبه أوضح حجاج محمود حامد مدير إدارة شباب الطود، أن هذا المهرجان لأول مرة يقام في مركز الطود وكبدايه لإقامة ماراثون رسمي لمركز ومدينة الطود لمسافة 5 كيلو متر، ولذلك تسعى الوزارة جاهدة لإستغلال هذا الوعي لتحقيق أهدافها وهي الارتقاء بالصحة العامة للجميع ونشر ثقافة الرياضة، حيث شارك في المهرجان جميع مراكز الشباب بمركز الطود لجميع الاعمار من عمر 15 عام، من الشباب والفتيات والسيدات، وتم تكريم الأوائل من جميع المراحل العمرية.