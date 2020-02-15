وزير النقل يتفقد مشروعي محوري دراو وكلابشة فوق النيل بأسوان (صور)

أسوان - عبد الله صلاح

واصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولته التفقدية داخل محافظة أسوان، اليوم السبت، ويرافقه فيها اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، إذ تفقد مشروع محور دراو على النيل، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، والذى وضع حجر الأساس له الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب وتعد مسقط رأسه، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

واستمع وزير النقل لشرح حول المشروع الذى يبلغ طوله 18 كيلو و200 متر فوق النيل، وبعرض 21 مترا، ويتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه ويشمل المحور عدد 7 كبارى منها 4 كبارى رئيسية: "كوبرى الصحراوى الغربى - كوبرى الزراعى الغربى - كوبرى النيل - كوبرى الزراعى الشرقى" وعدد 3 كبارى وعدد 3 أنفاق لحل التقاطعات.

وأعطى أيضا وزير النقل مهلة شهرا للقائمين على المشروع للانتهاء من الأعمال المطلوبة فى الأوقات المحددة، مؤكدا على انه سيزور المشروع مرة أخرى بعد شهر للتأكد من تنفيذ الأعمال المطلوبة.

وفى سياق متصل، توجه وزير النقل فى ختام زيارته لأسوان، لمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان والذي تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.50 م لكل اتجاه والذي يشمل عدد 10 كباري منها 5 كباري رئيسية وهي ( كوبري على الطريق الصحراوي الغربي – كوبري على الطريق الزراعى الغربي – كوبري أعلي نهر النيل – كوبري أعلى مصرف الملاح الكبير – كوبري الطريق الزراعي الشرقي ) و 5 كباري و 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف .

واكد الوزير على ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع اهمية المحور في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي ( القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم امبو محافظة أسوان.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استهل جولته داخل محافظة أسوان، صباح اليوم السبت، بتفقد مشروع محور بديل خزان أسوان، والذى سيكون بديل لكوبرى الخزان القديم حيث سيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عابراً نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة ، وأيضاً ربطه بطريق أسوان / أبو سمبل.

واستمع وزير النقل خلال جولته التى رافقه فيها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لشرح حول مشروع محور بديل الخزان، والذى تصل تكلفته التقديرية إلى 2 مليار جنيه و يبلغ طول المحور التنموى الجديد 5،4 وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات فى كل اتجاه ويتكون المحور من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 متر منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا، بالإضافة إلى عدد 2 نفق وأعمال طرق بطول 3350 مترا، كما أن جزء المحور الذى سيعلو النيل يبلغ طوله 320 مترا وتم تصميمه ليكون كوبري ملجم.

وعنف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مسئولي الهيئة العامة للطرق والكبارى، بسبب بط تنفيذ أعمال الكبارى بالمرحلة الأولى للكوبرى الشرقى بوضع الخوازيق بمشروع محور بديل خزان أسوان والذى يقام بهدف الحفاظ على جسم خزان أسوان، وخدمة الحركة السياحية من وإلى مطار أسوان، وكذلك خدمة النقل المؤدية إلى الطريق الصحراوى الغربى بمدينة أسوان.

وتحدث وزير النقل، عن بط أعمال تنفيذ المرحلة الأولى، وكذلك استغلال ناتج أعمال الحفر، عن طريق ردم منطقة "خور" حتى يمكن الاستفادة منها مستقبلا لخدمة المحافظة.