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محافظ قنا يصادر جرار قصب لمخالفته قواعد المرور فى دشنا

السبت، 15 فبراير 2020 12:09 م
محافظ قنا يصادر جرار قصب لمخالفته قواعد المرور فى دشنا الجرار المخالف
فريق المحافظات

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أمر اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بمصادرة جرار زراعي غير مرخص وعدم التزام السائق بالسير في الجانب الأيمن من طريق مصر - أسوان الزراعى بمدينة دشنا جاء ذلك خلال عودته من الجولة المفاجئة التى اجراها للمقر المؤقت لمستشفى دشنا المركزى فجر اليوم .

وشدد المحافظ على مسئولي الوحدة المحلية لمجلس مدينة دشنا بضرورة عمل محضر للسائق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده مؤكدا ان اجهزة المحافظة لن تتهاون مع أى مخالفة من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر .

جدير بالذكر ان محافظ قنا عقد اجتماعا موسعا فى يناير الماضى مع رؤساء مصانع السكر ومسئولى المرور ورؤساء المدن لوضع القواعد المُنظمة لسير جرارات نقل القصب خلال الموسم الحالى بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

وفى سياق اخر قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوهد المحلية لمدينة مركز ابوتشت قامت برفع 177 طن مخلفات وقمامة فى أطار رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقري والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ولاستعادة المظهر الحضاري والجمالى الذى طالما تميزت به محافظة قنا.

ففى مدينة ابوتشت ذكر خالد عويس رئيس المدينة انه تم رفع 90 طن مخلفات وقمامة ونواتج اعمال النظافة بشوارع المدينة وقرية القارة وقرية الشيخ على ببخانس كما تم صيانة كشافات بطريق مصر - أسوان الزراعى فى نطاق قرية بخانس وقرية ابوشوشة وقرية قصير بخانس بطول 5 كم .

وفى مدينة نقادة اوضحت المهندسة فاطمة احمد رئيس المدينة انه تم رفع 87 طن مخلفات وقمامة منها 60 طن بقرية الخطارة أمام مركز شباب الخطارة ومخلفات الترع بجوار كوبرى كوم الضبع  و 17طن بعدد من شوارع المدينة وكورنيش النيل وأمام الوحدات السكنية والمنازل و 10اطنان بقرية البحرى قامولا مؤكدةً على استمرار اعمال التجميل وتركيب البلدورات بالمدخل الصحراوى للمدينة .

 

 


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